Al momento de emigrar, los extranjeros buscan opciones convenientes para mudarse a otros países. La búsqueda de vivienda suele ser una situación de mucho estrés, pero esto puede evitarse, ya que un pueblito italiano ofrece pagar la mitad del alquiler de los recién llegados. Se trata de un programa lanzado en 2023 que busca combatir la despoblación, ofreciendo también ayudas para comprar y fomentando la vida comunitaria.

En Radicondoli, un pequeño pueblo en la Toscana, se ofrecen subsidios para el alquiler y así atraer a nuevos residentes. La gobernación local cubre el 50% del costo con una estancia mínima de cuatro años, por ende, es necesario vivir allí y aprender italiano.

Desde la alcaldía se destinaron más de 400.000 euros en 2025 con el objetivo de aumentar la población local, informó EuroNews. La localidad se lanza en lo alto de una colina, sobre campos sieneses, con vistas a tierras de cultivo, bosques y olivares.

Pese a que esté a una hora en auto de Florencia y de la ciudad de Siena, la rodean antiguos castillos y bodegas, con la promesa de un brindis de Chianti en su nuevo hogar italiano. Puede decirse que el pueblito es salido de un cuento.

Cómo es Radicondoli, el pueblito italiano que paga la mitad del alquiler

Si bien Radicondoli puede tener poca población, rebosa de encanto. Fue fundada hace más de 1000 años y aún conserva su carácter medieval, con calles empedradas, tejados de terracota y fragmentos de antiguas murallas defensivas.

El alcalde Francesco Guarguaglini reservó más de 400.000 euros este año para atraer a nuevos residentes, con ayudas para la compra de vivienda y subvenciones para usuarios de energías renovables y estudiantes, según CNN Travel.

Al inicio del proyecto, la población rondaba los 900 habitantes, cifra que aumentó a 960. "El objetivo es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, impulsar el desarrollo económico y residencial, e invitar a nuevos amigos a unirse a la comunidad, con especial atención a los jóvenes", indica la web oficial del pueblo (wivoaradicondoli.it).

¿Cómo puedo acceder al subsidio?

El pueblito italiano cubre la mitad del alquiler durante los dos primeros años para los recién llegados que soliciten antes de diciembre de 2025 y se muden a inicios de 2026. Para optar, los compradores deben comprometerse a permanecer al menos 10 años, mientras que los inquilinos deberán quedarse al menos cuatro años.

Desde que se aplicó este incentivo en 2023, el municipio le dio la bienvenida alrededor de 60 nuevos residentes, lo que significa un impulso para una localidad cuya población pasó de 3000 a solo 966 en el último siglo. Hoy, aproximadamente unas 100 de sus 450 viviendas están vacías.

A diferencia de los pueblos que ofrecen casas en ruinas por un euro, Radicondoli mantiene un valor real de mercado para sus propiedades. Muchas están habitadas o conservadas, de modo que los recién llegados no comienzan con grandes reconstrucciones.

Los interesados podrán acceder a departamentos en el centro histórico, generalmente de una o dos habitaciones, y también casas rurales más amplias en las zonas periféricas, algunas rodeadas de viñedos y olivares. Los valores comienzan cerca de los 50.000 euros para las casas más pequeñas y pueden superar los 100.000 euros en el caso de las residencias más grandes.