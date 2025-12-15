El Gobierno reconoció que armó el nuevo programa económico con el FMI

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que el nuevo programa monetario se hizo en "coordinación" con el FMI, una declaración que evidencia la interferencia del organismo multilateral de crédito respecto al diseño de la política económica.

En conferencia de prensa, Bausili explicó que cada modificación al programa económica "se hace en coordinación con el FMI", y remarcó que el Gobierno tiene una "línea de trabajo fluida" con el Fondo. Además, aclaró que el Tesoro de Estados Unidos "está al tanto" por ser accionista del organismo, aunque negó intromisiones.

Los cambios en el programa económico

El funcionario detalló este lunes el mecanismo mediante el cual se actualizarán las bandas de flotación cambiaria desde el 1 de enero de 2026. Según explicó, tanto el límite superior como el inferior se ajustarán de acuerdo con la variación del último índice de inflación disponible. “El piso y el techo se moverán al ritmo del dato inflacionario más reciente”, señaló.

Luego de que el BCRA difundiera los cambios a través de un comunicado oficial, Bausili precisó que el nuevo esquema establece que las bandas se recalcularán mensualmente en función de la inflación informada por el Indec, con un cronograma que será conocido con dos meses de anticipación.

Santiago Bausili y Luis Caputo.

El titular del ente rector recalcó además que, al no estar atado a la inflación de Estados Unidos, el límite superior de la banda se incrementará en términos reales con el paso del tiempo. En ese sentido, sostuvo que el régimen de flotación continuará actuando como un mecanismo de contención frente a eventuales movimientos bruscos del tipo de cambio.

En relación con la política de acumulación de reservas, Bausili adelantó que en enero de 2026 comenzará a implementarse un programa específico que se apoyará en dos ejes centrales. “El primero es la evolución de la demanda de dinero”, indicó, al presentar los lineamientos iniciales del esquema.

Acumulación de reservas

“A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”, detalló la entidad financiera. En ese sentido, explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, puntualizó.

El Banco Central sostuvo que la liquidez del mercado de cambios “responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas”.