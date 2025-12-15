María Fernanda Callejón fue vista con un compañero de trabajo.

La fiesta de fin de año de ARTEAR, que reunió a figuras y equipos de El Trece, dejó algo más que brindis y música. Un video grabado durante el evento comenzó a circular en redes y puso en el centro de la escena a María Fernanda Callejón y a Giuliano Fessia, uno de los nuevos noteros del canal, en una situación que despertó todo tipo de especulaciones.

Las imágenes, difundidas por el periodista Fede Flowers, muestran a la actriz y al cronista bailando muy cerca en medio del clima distendido del festejo. No se trató de un saludo ni de un cruce casual: ambos aparecen sonrientes, relajados y compartiendo un momento de clara complicidad que no pasó inadvertido para quienes estaban presentes ni para los usuarios en redes.

Según testigos de la fiesta, el acercamiento se dio de manera natural, al ritmo de una canción movida y sin intención de esconderse. Callejón, que atraviesa una etapa personal renovada tras su separación, se mostró cómoda y distendida, mientras que Fessia —que viene ganando visibilidad por su rol en La mañana con Moria— acompañó la escena con la misma sintonía.

Qué dice el entorno de de María Fernanda y Giuliano

Sin embargo, desde el entorno de los protagonistas buscaron bajar el tono a las versiones que comenzaron a circular tras la viralización del video. Consultado por Pronto, Gustavo Méndez —compañero de trabajo y testigo directo del festejo— fue categórico: “Bailaron con buena onda, como compañeros. Se llevan re bien, pero no pasa nada entre ellos”. Por ahora, todo indica que el episodio quedó en una escena llamativa de una noche festiva que dio más que hablar de lo esperado.