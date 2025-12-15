La agenda de Franco Colapinto con Alpine rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Colapinto no ha sumado puntos en el campeonato.

El GP de Abu Dhabi marcó el final de la temporada con la consagración de Lando Norris y el fin del sufrimiento de Alpine, que corrió su última carrera con el A525, algo que fue celebrado tanto por Franco Colapinto como por Pierre Gasly. A diferencia del francés, que tuvo que quedarse en el Circuito Yas Marina para la postemporada de la Fórmula 1, el pilarense quedó liberado de las responsabilidades en pista.

De hecho, el piloto argentino debe viajar de regreso a la sede de Enstone, donde tendrá unos últimos trabajos en la fábrica antes del receso de fin de año, que le dará tres semanas de descanso para disfrutar de las fiestas junto a su familia. Según la información publicada por Olé, Colapinto trabajará algunos aspectos para la siguiente temporada y será liberado a fines de mes, posiblemente antes de Navidad, hasta mediados de enero.

Lo más probable es que el pilarense vuelva a Argentina para pasar tiempo con su familia y amigos, pero deberá estar listo para volver a Enstone en la primera mitad de enero debido a lo temprano que iniciará la pretemporada. Y es que con el cambio de reglamento técnico, este año habrá tres sesiones de prácticas previas, siendo la primera programada del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

También en el trazado catalán se realizará la presentación del A526, el próximo monoplaza de Alpine que verá la luz por primera vez el 23 de enero, apenas unos días antes de los primeros entrenamientos. Cabe mencionar que las sesiones en Barcelona serán a puertas cerradas, no así las siguientes en el Circuito Internacional de Baréin, donde las pruebas serán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Después de la pretemporada en Baréin, los equipos volverán a sus respectivas sedes para terminar de hacer los ajustes en los monoplazas, que competirán por los puntos en el GP de Australia por la primera fecha. En este sentido, el inicio del campeonato será en el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, tal como sucedió en este 2025.

Alpine usará motores de Mercedes en 2026.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026