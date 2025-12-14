El gobierno de Javier Milei inicia una semana clave en medio de la presentación del proyecto de Reforma Laboral. En este marco, avanzan con los acuerdos con las provincias y legisladores aliados para alcanzar la aprobación. Simultáneamente, el mandatario volvió a apuntar contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en medio de una investigación a la AFA. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei volvió a cruzar a Chiqui Tapia en medio de investigación a la AFA
Hace 1 hora
Javier Milei atacó a Chiqui Tapia tras el Triunfo de Estudiantes
El presidente Javier Milei celebró el campeonato de Estudiantes de La Plata, que le ganó el sábado a Racing en la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero.
A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “EdeLP! Fin“.
Milei publicó el mensaje luego de haber criticado en varias oportunidades a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en especial, a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
En distintas declaraciones públicas, el mandatario respaldó a Juan Sebastián Verón, máxima autoridad del club platense, quien había cuestionado el otorgamiento de un título a Rosario Central por parte de la AFA.
Hace 1 hora
Milei repudio el ataque antisemita en Australia
El mandatario repudió un ataque antisemita que dejó muertos y heridos en Australia.
"HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".ÁNIMO!", escribió.
Hace 2 horas
La CGT Formosa rechazó la reforma laboral de Milei : "Quita derechos"
A través de un comunicado, la CGT Formosa respaldó la decisión pronunciada por la CGT nacional que se movilizará a Plaza de Mayo el próximo jueves 18 de diciembre.
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), expresó su “total y absoluto” rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei, tras una reunión encabezada por el delegado regional, Hilario Martínez, junto al Consejo Directivo.