Javier Milei volvió a cruzar a Chiqui Tapia en medio de investigación a la AFA

El presidente Javier Milei celebró el campeonato de Estudiantes de La Plata, que le ganó el sábado a Racing en la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “EdeLP! Fin“.

Milei publicó el mensaje luego de haber criticado en varias oportunidades a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en especial, a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

En distintas declaraciones públicas, el mandatario respaldó a Juan Sebastián Verón, máxima autoridad del club platense, quien había cuestionado el otorgamiento de un título a Rosario Central por parte de la AFA.