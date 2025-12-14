EN VIVO
Milei vs Tapia

Javier Milei volvió a cruzar a Chiqui Tapia en medio de investigación a la AFA

En VIVO - Actualizado hace 23 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei inicia una semana clave en medio de la presentación del proyecto de Reforma Laboral. En este marco, avanzan con los acuerdos con las provincias y legisladores aliados para alcanzar la aprobación. Simultáneamente, el mandatario volvió a apuntar contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en medio de una investigación a la AFA. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

Javier Milei atacó a Chiqui Tapia tras el Triunfo de Estudiantes

El presidente Javier Milei celebró el campeonato de Estudiantes de La Plata, que le ganó el sábado a Racing en la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero.

 

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “EdeLP! Fin“.

 

Milei publicó el mensaje luego de haber criticado en varias oportunidades a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en especial, a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

 

En distintas declaraciones públicas, el mandatario respaldó a Juan Sebastián Verón, máxima autoridad del club platense, quien había cuestionado el otorgamiento de un título a Rosario Central por parte de la AFA.

Hace 1 hora

Milei repudio el ataque antisemita en Australia

El mandatario repudió un ataque antisemita que dejó muertos y heridos en Australia.

 

"HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".ÁNIMO!", escribió.

Hace 2 horas

La CGT Formosa rechazó la reforma laboral de Milei : "Quita derechos"

A través de un comunicado, la CGT Formosa respaldó la decisión pronunciada por la CGT nacional que se movilizará a Plaza de Mayo el próximo jueves 18 de diciembre.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), expresó su “total y absoluto” rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei, tras una reunión encabezada por el delegado regional, Hilario Martínez, junto al Consejo Directivo.

Leer la nota completa
Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas