Fue el lugar donde se grabó una de las series argentinas más exitosas y ahora está a la venta.

Durante años, esa casa fue sinónimo de misterio, tensión y silencios inquietantes. Allí se filmaron escenas clave de El Jardín de Bronce, una de las series argentinas más exitosas de la última década. Hoy, esa misma casona histórica, que fue mucho más que un simple decorado, volvió a cobrar protagonismo, pero por un motivo muy distinto: está en venta.

La propiedad, construida en 1929, se encuentra en la esquina de Matienzo y Ciudad de la Paz y conserva intacto el espíritu que la convirtió en un escenario perfecto para la ficción. Con 500 metros cuadrados totales, 10 ambientes, jardín, terraza y cochera, su valor de salida fue fijado en US$3.200 por metro cuadrado, lo que la posiciona como una residencia premium dentro del mercado inmobiliario porteño.

Una casa con historia (real y ficcional)

Mucho antes de convertirse en locación de HBO Max, la casona tuvo múltiples vidas: fue vivienda familiar, estudio profesional e incluso funcionó como hotel boutique. Ese pasado diverso convive con una condición innegociable para quienes estén interesados en adquirirla: respetar su arquitectura original.

Pisos de pinotea, boiserie, carpinterías de madera, vitrales de estilo Tudor y ventanales curvos forman parte de una estética de época que se mantiene intacta. Desde el exterior, la casa se presenta retirada de la línea municipal, con un porche elevado y un jardín frontal que crea una transición suave entre la ciudad y un interior silencioso y privado.

Al ingresar, un amplio hall de recepción da paso a las principales áreas sociales. La sala de estar y el comedor, con bow-window orientado al jardín, reciben abundante luz natural, uno de los aspectos más valorados por especialistas en real estate. La escalera maciza, que muchos recuerdan por su presencia en la serie, conecta todos los niveles de la vivienda.

En el primer piso se distribuyen cuatro dormitorios en suite, dos de ellos con balcones al jardín. Uno de los ambientes ofrece la posibilidad de transformarse en un vestidor de grandes dimensiones. El segundo piso suma un quinto dormitorio vinculado a una terraza amplia, ideal para convertir en quincho, atelier o espacio creativo. Además, la casa cuenta con un subsuelo versátil, apto para playroom, oficina o depósito.

El fenómeno de “El Jardín de Bronce”: de qué trata la histórica serie

Basada en la novela homónima, El Jardín de Bronce es una serie policial y de suspenso protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata. La trama sigue a Javier Funes, un padre cuya hija desaparece misteriosamente en Buenos Aires. Ante la falta de respuestas, decide investigar por su cuenta y se adentra en un entramado de secretos, corrupción y violencia que lo pone al límite.