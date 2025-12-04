Solo necesitás una cebolla: el truco para eliminar malos olores de tu casa

La cebolla tiene muchísimas propiedades y, además de ser un alimento clave para cualquier preparación, se puede usar para neutralizar olores que provienen de las rejillas y eliminar bacterias de zonas difíciles del hogar. Descubrí cómo usarla.

El truco casero para eliminar olores con una cebolla

Muchas veces las rejillas del hogar liberan olores desagradables o acumulan hongos y bacterias debido al alto nivel de humedad. Sin embargo, la cebolla se presenta como la gran solución económica y casera para combatirlos. Esta hortaliza tiene compuestos sulfurados, especialmente la alicina, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes.

La cebolla puede neutralizar los olores y eliminar las bacterias de las rejillas del hogar

De acuerdo al Journal of Food Science, los compuestos de la cebolla pueden evitar la proliferación de bacterias comunes que suele propagarse en superficies húmedas y con restos orgánicos. Se trata de una opción que minimiza la exposición a productos químicos y que es igual de eficiente para neutralizar olores. El paso a paso para usar la cebolla es el siguiente:

Limpia superficialmente la rejilla para sacarle el polvo Cortá una cebolla a la mitad y frotala directamente sobre la rejilla para liberar su jugo Dejalo actuar durante por lo menos 10 minutos y aflojará la suciedad Retirá la suciedad con una esponja o cepillo Enjuagá la rejilla con agua caliente y secá con un paño. Listo, podés repetir el proceso nuevamente si es un área húmeda

¿Para qué sirve frotar media cebolla en las ventanas?

Otro de los grandes trucos caseros es utilizar la cebolla para dejar más reluciente y limpias las ventanas. Este vegetal es capaz de disolver los restos de grasa y suciedad y, en el caso de las ventanas, termina por lograr que las superficies queden más claras y limpias. Además, las cebollas son una barrera contra la presencia de insectos debido a que su aroma funciona como un repelente para moscas y mosquitos en verano.

Uno de los grandes trucos de limpieza es pasar cebolla por las ventanas para que queden relusientes

Se trata de un truco casero clave para las ventanas o ventanales que se encuentran en o cerca de la cocina y suele quedar manchados. El mismo truco de limpieza sirve para espejos, puertas de vidrio o divisores internos y externos. Solo se requiere de una cebolla fresca y hacer lo siguiente: