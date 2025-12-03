El impensado cruce entre Malena Pichot y Yanina Latorre: "Ordinario"

Malena Pichot se cruzaron en vivo Yanina Latorre.

La última gala de revista Gente generó un encuentro inesperado: Yanina Latorre y Malena Pichot, protagonistas habituales de enfrentamientos virtuales, se cruzaron cara a cara y la situación derivó en un intercambio inesperadamente amable. El momento fue captado por la transmisión en vivo de Luzu TV, que cubrió el evento y luego viralizó este gragmento.

Pichot estaba al aire con Fefe Bongiorno y Marina Bellati cuando Latorre apareció en el mismo sector del evento. Sin dudar, la actriz lanzó la primera frase: “Te vi entrar y tuve miedo”. Del otro lado, la panelista de América TV respondió sin tensión: “¿Estás loca? Acá es una fiesta. Igual, estaba hablando bien de vos… En persona nunca nos peleamos”. Con ironía filosa, Pichot remató: “Qué ordinario pelearse en persona. Todo vía Twitter”.

El clima que se generó sorprendió a los presentes y a los usuarios que seguían la transmisión. Lejos del tono habitual de sus cruces ideológicos en redes, ambas figuras se mostraron relajadas e incluso compartieron elogios. Latorre destacó la labor actoral de Marina Bellati y mencionó que había visto la tercera temporada de Envidiosa: “Sos una genia”.

El origen del conflicto entre Latorre y Pichot

La distancia entre Yanina Latorre y Malena Pichot no nació en redes, sino a partir de un episodio que involucró a la hija de la panelista. Según relató Latorre en varias oportunidades, el conflicto comenzó cuando Lola Latorre participó de Podemos Hablar y contó un momento muy doloroso de su vida familiar. Después de esa entrevista, sostiene que Julia Mengolini y las panelistas de su programa —entre ellas Pichot— dedicaron una emisión completa a criticarla.