Estas tres posturas de yoga equivalen a 5 horas de sueño profundo y se hacen en casa.

Dormir bien no siempre es tan simple como acostarse y cerrar los ojos. El estrés, las preocupaciones y los horarios cambiados suelen jugar en contra, y muchas personas buscan alternativas naturales para descansar mejor. Dentro de ese abanico, el yoga aparece como una herramienta accesible y efectiva, ya que ayuda a bajar revoluciones, soltar tensión muscular y preparar al cuerpo para un sueño más profundo.

Según especialistas en bienestar, hay tres posturas en particular que actúan directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, responsable de disminuir el ritmo cardíaco y generar un estado de calma. Su efecto acumulado puede sentirse como si el cuerpo hubiera dormido varias horas, incluso llegando a ser comparado con cinco horas de sueño profundo. La clave está en la combinación de movimientos suaves con respiración lenta, algo característico del Yin Yoga, una práctica pensada para relajar y no para exigir.

El yoga es un gran aliado para enfrentar el día a día.

Cuáles son las posturas y cómo hacerlas

Balasana (postura del niño)

Es una de las posiciones más conocidas del yoga por su capacidad de calmar, relajar la espalda y aflojar el cuello. La sensación de tener la frente apoyada en el piso genera un efecto casi inmediato de quietud mental.

Cómo hacerla:

Arrodillate sobre la esterilla y apoyá los empeines. Sentate sobre los talones y bajá el torso hacia adelante hasta apoyar la frente en el piso. Extendé los brazos al frente o dejalos relajados a los costados del cuerpo. Tiempo: mantené entre 2 y 5 minutos con respiraciones lentas.

Anandha Balasana (postura del bebé feliz)

Ayuda a aflojar la zona lumbar y genera una sensación muy marcada de alivio. También libera la tensión acumulada en la cadera y relaja la respiración.

Cómo hacerla:

Acostate boca arriba. Acercá las rodillas al pecho y llevá las plantas de los pies hacia el techo. Sujetá los pies por afuera y balanceá suavemente el cuerpo de un lado al otro. Tiempo: entre 2 y 3 minutos.

Sarvangasana (postura de la vela)

Conocida por mejorar la circulación, esta postura invierte el flujo del cuerpo y ayuda a estimular la relajación profunda. Aunque parece más desafiante, se puede hacer con cuidado y sin forzar.

Cómo hacerla: