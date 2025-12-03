Germán Martínez: "Milei intentó hacer una demostración de poder parlamentario"

El diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), habló con El Destape 1070 sobre la fuga de los diputados catamarqueños de su bloque en la Cámara Baja, a la que vinculó a "una demostración de poder parlamentario" que intentó hacer el presidente Javier Milei.

También criticó la gestión de Martín Menem al frente de Diputados. El legislador aseguró que "en dos años de gestión, la presidencia de Martín Menem fue absolutamente deficitaria" porque él "no funciona como presidente de la Cámara, sino como presidente de bloque".

Respecto a la fuga de los catamarqueños, Martínez contó que este miércoles habló con el diputado catamarqueño David Nóblega porque, dijo, compartió "con él el ámbito de labor parlamentaria". "No voy a decir el contenido, pero sí, hablé con él", sostuvo. También explicó que fue el propio Jalil el que le comunicó que el trío de legisladores dejaría el bloque.

En paralelo, destacó que Claudia Paladino, diputada electa por el peronismo de esa provincia este año, no adhiriera a la fuga. "Valoro que la diputada por Catamarca Claudia Paladino se haya quedado en nuestro bloque", sostuvo.

"Me parece que estas cosas, no solamente en el peronismo sino en todos los partidos políticos, nos tiene que merecer un poco de atención. Lo digo saliendo de nuestro bloque. Esa cosa de tener al Gobierno cazando y recolectando diputados que entraron por otro bloque para llevárselos a La Libertad Avanza ha sido una situación indigna para esos diputados", señaló Martínez sobre ese punto.

"Obviamente que no me cae simpático que diputados que hayan sido electos por las boletas del frente electoral que constituyó el Partido Justicialista en distintas provincias, no conformen nuestro bloque parlamentario. Me parece que va en contra de lo que expresó la voluntad popular en cada una de sus provincias", agregó el presidente del bloque de UP. A lo que agregó: "No puede ser que los diputados sean electos y que después se abra una especie de mercado secundario de diputados donde cualquiera pueda ir a cualquier lado".

Martínez, el ejemplo Borocotó del año 2005 y una advertencia para el bloque violeta

"Si se acuerdan, en el año 2005 hubo un diputado, Eduardo Lorenzo Borocotó, que conformó un unibloque tras salirse del PRO y que había establecido una serie de comentarios positivos con respecto al gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner. Y se habló de la 'Borocotización'. Bueno, hoy Borocotó es Konrad Adenauer respecto a lo que vemos en la Cámara de Diputados", sostuvo Martínez, haciendo un paralelismo entre la deserción del PRO en el 2005 y la que esta semana sufrió Unión por la Patria.

"La gente te elige para que los representes en un determinado espacio político, detrás de determinadas ideas, y hay un momento donde el diputado se escinde, se aparta de esa representación y se acomoda en el bloque que quiere. Me parece que eso tiene que mirar la totalidad de la política", señaló Martínez en tono de autocrítica hacia todo el arco político.

Al final, también envió una advertencia para los libertarios: "Estas cosas que hacen de pícaros ahora los libertarios, cuando tengan un poquito más de poder, después se les va a volver en contra. No hay que cantar victoria cuando uno, de rapiña, se lleva un diputado más para su bloque", concluyó Martínez.