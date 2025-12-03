Con las probabilidades en contra, en Unión por la Patria se jugaban las últimas cartas para no perder el lugar de primera minoría

"Todavía estoy peleando", respondía Germán Martínez, reelecto este martes jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, a quien lo consultara respecto a la condición de primera minoría. La foto de los últimos días fue la Casa Rosada sumando diputados para La Libertad Avanza -"siguen de shopping", definían en el peronismo-, fue la contracara de Unión por la Patria, que veía sus legisladores tentados por salir. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se quedaba con los peores calificativos por resolver la salida de tres diputados y relegar a UP al papel de segunda bloque legislativo, con la consecuente pérdida de lugares en comisiones y organismos. La cuenta provisoria daba 95 a LLA y 93 a UP, pero en el peronismo buscaban sacar algún as de la manga con la incorporación de algunas bancadas que andaban sueltas. O, al menos, juntar adhesiones para ponerle un freno al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que no pudiera hacer lo que quisiera.