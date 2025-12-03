MasterChef Celebrity Argentina 2025 vivió este último martes por la noche su séptima gala de última chance, donde los ocho participantes que peor rendimiento tuvieron en los días de delantal blanco tuvieron que volver a cocinar. En esta ocasión, la prueba fue de pastelería: tuvieron que recrear la famosa Torta Argentina, también llamada Torta Dolores por ser oriunda de dicha localidad, de la cual proviene también Damián Betular. Un giro inesperado distinguió este desafío: tuvieron que trabajar en duplas.

Miguel Ángel puso manos a la obra con Sofi "La Reini" Gonet; Álex Pelao hizo lo propio con Julia Calvo; Emilia Attias con La Joaqui y Andy Chango con Sofi Martínez. Luego de los 75 minutos (cantidad de tiempo bastante inusual, ya que suelen otorgar entre 45 y una hora, algo que dejó a las claras la dificultad de la preparación), los jueces elogiaron las cuatro producciones, pero se decantaron por una en particular.

¿Quiénes se salvó de la gala de eliminación?

El mano a mano final por subir al balcón fue entre la dupla Andy-Sofi y la de Álex-Julia.

El mano a mano final fue entre el binomio Álex-Julia y Andy-Sofi. Luego de mucho suspenso, finalmente Damián Betular comunicó que el cantante y la periodista fueron los que hicieron la mejor Torta Argentina, por lo que sacaron pasaje directo al balcón y no correrán peligro en la gala de eliminación.

¿Quiénes cocinarán en la gala de eliminación?

Con Andy y Sofi en el balcón, todos los demás que se presentaron este último martes deberán volver a ponerse el delantal, esta vez teñido de negro: La Reini, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, La Joaqui, Álex Pelao y Julia Calvo. A estos seis se suma Marixa Balli, que tuvo el peor plato en la gala de beneficios, por lo que será uno de ellos siete quien se despida del certamen en las próximas 24 horas. ¿Quién será el siguiente en decir adiós?