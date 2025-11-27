Una figura de Telefe renunció al aire y se quebró en llanto: "Mi familia".

Noche de conmoción absoluta en la pantalla de Telefe. Una de las figuras más queridas de MasterChef Celebrity presentó su renuncia en vivo y no pudo evitar quebrarse en llanto ante las cámaras.

Valu Cervantes tomó la palabra para dar la noticia más difícil. Visiblemente angustiada, explicó que su ciclo en el reality debía terminar abruptamente. "Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué", comenzó diciendo. La influencer expuso el motivo de fuerza mayor:

"Mi familia me necesita y mis hijos más que nada quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos". Con la voz entrecortada, sentenció: "Por ese motivo, es que hoy me voy".

Wanda Nara, conductora de MasterChef, empatizó de inmediato con su situación. "No te pongas mal, porque sabés que las puertas de este programa y de este canal están siempre abiertas para vos", le dijo. Y agregó una frase con peso propio: "Sé lo difícil que es, a veces, acompañar a un deportista, pero también la prioridad siempre la tiene la familia". Valu agradeció la experiencia: "La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que me gustaba tanto ni que tenía tanto para dar".

La despedida del jurado

El jurado la despidió con honores. Damián Betular la definió como una "persona y madre excepcional", mientras que Donato DeSantis aseguró que la extrañarán. Sin embargo, las palabras más emotivas llegaron de Germán Martitegui, quien destacó su identidad propia más allá de su ex pareja, Enzo Fernández: "Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal. A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y para nosotros sos Valu".