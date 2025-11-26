Evangelina Anderson estaría en pareja con un participante de Masterchef Celebrity: "Se están conociendo".

El mundo del espectáculo se sacudió con una versión inesperada que vincula a la mediática Evangelina Anderson con un participante Masterchef Celebrity, reality de cocina del que ella también participa.

La información que detonó la polémica surgió de la voz de Luis Ventura. El periodista afirmó en A la Tarde, por América TV, que la relación entre la modelo y el participante del reality culinario trascendió el set de grabación. "Se están conociendo, van a bailar a Caramelo", detalló Ventura, ubicando a la pareja en un conocido boliche de la Costanera. La química habría nacido entre las hornallas de MasterChef Celebrity, donde ambos comparten elenco, pero se habría consolidado en la noche porteña.

El presunto nuevo interés romántico de Evangelina Anderson es Ian Lucas, un youtuber e influencer de 26 años (16 menos que la modelo). Ventura lo describió con precisión: "Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores y es íntimo amigo de los Xipolitakis". Luego, aclaró que es el hermano de Victoria Xipolitakis el amigo de Lucas.

El joven ganó popularidad en redes sociales y hoy busca su lugar en la televisión abierta, aunque el rumor de este romance lo puso en el centro de la escena mediática por motivos ajenos a la cocina.

Evangelina Anderson estaría en pareja con un participante de Masterchef Celebrity: "Se están conociendo".

Polémica por la "liga"

El rumor no estuvo exento de debate en el piso de América TV. El panelista Daniel Fava se mostró escéptico sobre las posibilidades del joven influencer con una figura de la talla de Anderson. "El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella", disparó Fava, argumentando que Evangelina "está en otro nivel".