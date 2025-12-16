Un grupo de especialistas del CONICET, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) presentó resultados innovadores sobre la biología reproductiva del arándano (Vaccinium corymbosum), focalizándose en cultivares adaptados a las regiones como las provincias de Corrientes y Entre Ríos. La investigación abarcó procesos embriológicos y el desarrollo del polen en variedades Southern Highbush Blueberry – SHB, Emerald y Snowchaser, que se cultivan en el Nordeste Argentino (NEA), una zona con bajos requerimientos de frío.

El equipo interdisciplinario, conformado por investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET-UNNE), la Estación Experimental Concordia del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, desarrolló una escala precisa con siete estadios florales. Esta escala vincula la morfología externa del capullo con procesos citológicos internos esenciales para la reproducción, lo que aporta una base anatómica fundamental para optimizar el manejo y el rendimiento del cultivo.

Ana María González, directora del IBONE y autora principal del estudio, explicó que "conocer la sexualidad y reproducción de la planta brinda conocimientos básicos para el desarrollo posterior del cultivo". Además, destacó que entender estos procesos es clave para determinar el cuajado del fruto y la calidad de la semilla, etapas muy sensibles al estrés ambiental.

Este trabajo es especialmente importante para el NEA, donde la productividad del arándano puede superar en un 50% el promedio nacional. En ese sentido, Argentina apuesta a usar variedades tempranas, como las SHB, para concentrar la cosecha y la exportación en septiembre y octubre, meses en los que se registran los mejores precios internacionales. De hecho, los picos de precios en septiembre superaron el 35% del promedio anual.

La escala de estadificación floral creada por el equipo ofrece una herramienta precisa para definir "ventanas operacionales" específicas, que permiten optimizar la polinización y el manejo del polen. Esto mejora la cosecha temprana y aprovecha la ventana de exportación de mayor valor en el mercado internacional.

Por último, el grupo de científicos adelantó que continuará investigando cómo las condiciones particulares de Concordia (Entre Ríos) y Bella Vista (Corrientes) afectan el comportamiento reproductivo del arándano. Así, buscan consolidar un enfoque que combine ciencia básica, tecnología aplicada y producción regional para potenciar esta importante actividad agrícola.

Una escala de siete estadios florales guía el momento exacto para la polinización.

La cosecha de arándanos en Argentina: precisión, valor y un lugar en el mundo

La cosecha argentina es un ejercicio de precisión estratégica. El país no compite por volumen, sino por calidad y oportunidad. Concentra la producción en septiembre y octubre, meses en los que los precios internacionales llegan a ser hasta un 35% superiores al promedio anual.

Con unas 3.500 hectáreas cultivadas principalmente en Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, la cosecha 2025 proyecta alcanzar los 17 millones de kilos, lo que representa un crecimiento del 10 al 15%. La clave está en las variedades tempranas, como las estudiadas por científicos del CONICET e INTA, que se adaptan al Noreste Argentino.

Los productores, nucleados en la Cámara de Exportadores de Arándanos, apuestan a consolidar tanto el mercado externo como el interno. Los frutos argentinos, reconocidos por su sabor, color y firmeza, tienen como principales destinos de exportación a Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, y han logrado una creciente aceptación en Brasil.