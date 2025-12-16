A pocos días de la masiva movilización que convocó la CGT para este jueves en Plaza de Mayo, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP) se reunió con la cúpula de la central obrera para dar su apoyo a la protesta y sellar un frente contra la reforma laboral de Javier Milei, que fue calificada como una iniciativa que "profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo". También acordaron defender en el Congreso "un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos".

De la reunión participaron los tres miembros del triunvirato cegetista Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello y los diputados Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad, un grupo de legisladores que forman parte de la agrupación Primero la Patria. “Apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”, dijeron los gremialistas durante el encuentro.

Según se detalló, en el mitin también se acordó avanzar en una "articulación política y parlamentaria" entre legisladores y la CGT para frenar la reforma laboral en el Congreso y "defender un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos".

Los diputados de UxP ratificaron su presencia en la manifestación del jueves a Plaza de Mayo, la que destacaron como "un gesto de unidad entre el movimiento obrero y los representantes parlamentarios que buscan ponerle un freno a las políticas regresivas del Gobierno".

El repudio al ataque al sindicato del vidrio

Durante el encuentro, legisladores y gremialistas repudiaron el ataque contra la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (Seivara), el gremio que conduce uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo. "Hechos de amedrentamiento que no pueden naturalizarse y que buscan disciplinar a quienes defienden derechos laborales en un contexto de ofensiva conservadora", señalaron en un comunicado.

Sobre el ataque a la sede del sindicato del vidrio que conduce Jerónimo, los legisladores presentaron una "respuesta institucional" que radica en un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados para condenar los hechos de violencia y reafirmar "la defensa de la libertad sindical, el derecho a la protesta y la convivencia democrática".

"Desde Primero la Patria remarcaron su compromiso con el diálogo social, el respeto institucional y la construcción de políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo y la producción", agregaron, y advirtieron "que no es posible impulsar reformas estructurales mediante la imposición o la intimidación".