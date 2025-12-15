Javier Milei y Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió rápidamente a respaldar el paquete de medidas monetarias y cambiarias anunciadas por el Gobierno para el arranque de 2026. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de aprobación que valida el rumbo elegido por Luis Caputo y Santiago Bausili: acelerar el deslizamiento del dólar y acumular divisas a cualquier costo.

"Damos la bienvenida al reciente acceso al mercado y a los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir las reservas y avanzar en reformas que impulsen el crecimiento", escribió la funcionaria. El mensaje concluye con una frase que ratifica la tutela del organismo sobre la economía local: "Estamos trabajando estrechamente con las autoridades argentinas mientras implementan estas importantes medidas".

Qué es lo que festeja el Fondo

Detrás de los tecnicismos diplomáticos como "fortalecer el marco cambiario", el FMI celebra la decisión del Banco Central de abandonar el crawling peg del 1% mensual, que había generado un fuerte atraso cambiario. Tal como adelantó el BCRA, a partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación del dólar se actualizarán mensualmente al ritmo de la inflación.

Esta medida busca mejorar la competitividad del peso, un reclamo insistente de los bancos y los inversores internacionales. Sin embargo, la contracara es clara: al atar el dólar a la inflación pasada, se consolida un piso de inercia inflacionaria que golpeará el poder de compra de los salarios.

El otro punto que elogió Kozack es la intención de "reconstruir los colchones de reservas". Esto se alinea directamente con el anuncio del Central de iniciar una "nueva fase del programa monetario", cuyo objetivo es comprar 10.000 millones de dólares durante el próximo año.

Para lograr esa meta, el Gobierno diseñó un mecanismo que le permitirá al Central comprar el 5% del volumen diario del mercado de cambios. El plan oficial contempla incluso llegar a los 17.000 millones de dólares si aumenta la demanda de dinero. En la práctica, este esquema —sumado a la baja de retenciones al agro y la mayor devaluación— configura una transferencia de ingresos directa hacia los sectores exportadores para garantizar que liquiden las divisas que el FMI exige ver en las arcas del Estado.