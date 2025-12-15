Stranger Things 5: video del tráiler del volumen 2 de la serie de Netflix

Llega el segundo tomo de la temporada final de Stranger Things.

Lo que parecía muy lejano está cada vez más cerca de llegar a su epílogo en la plataforma de Nétflix. Stranger Things lanzó el trailer de la segunda parte de su última temporada, con imágenes que revelan la llegada de un cierre de ciclo épico, a la altura de lo que ha sido el desarrollo de la serie. En el medio pasó una década entre el estreno de la primera temporada y lo que será su cierre, planteado en tres partes. Los primeros cuatro capítulos se estrenaron a finales de noviembre.

Lo que une a estos episodios son Will y Once. La conexión que ambos mantienen con Vecna, ya sea por el tiempo de Will en el Upside Down o por los experimentos que moldearon los poderes de Once, parece ser el eje del desenlace. Hay descubrimientos que se fueron realizando a lo largo de los primeros cuatro capítulos de la temporada 5 que empujan a pensar en un gran protagonismo de varios personajes, que pueden tener un peso dramático al nivel del personaje de Once, encarnado por la actriz Millie Bobby Brown.

El trailer del volumen 2 de Stranger Things Temporada 5

En el adelanto se puede apreciar que mientras Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) deambulan por lo que parece ser el laboratorio Hawkins cubierto de enredaderas en el Mundo del Revés, Dustin declara algo desconcertante: "Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Mundo del Revés ha sido completamente erróneo". Algo que adelanta lo que puede ser el descubrimiento de algún dato revalador.

Once busca la ayuda de su hermana y padre adoptivo para combatir a Vecna.

Suena "Upside Down" de Diana Ross mientras Eleven utiliza unos audífonos y su ya emblemático pañuelo azul oscuro para sintonizar con el vacío. Le pide a su hermana Kali (Linnea Berthelsen), a la que perdió hace mucho tiempo, que la ayude a encontrar y matar a Vecna, también conocido como Henry Creel (Jamie Campbell Bower) o Uno. Este diálogo se unifica con lo que ha sido (spoiler alert) el cierre del volumen 1, en donde descubren la presencia de Kali en el laboratorio del Gobierno.

Cuándo se estrenan los próximos episodios de Stranger Things

Los episodios del volumen 2 se estrenan en Navidad, el próximo 25 de diciembre. Y serán los siguientes:

Episodio 5: Electrochoque

Electrochoque Episodio 6: La huida de Camazotz

La huida de Camazotz Episodio 7: El puente

Por su parte, el capítulo 8 de la temporada 5 con el que terminará la serie lleva el nombre de The Rightside Up y se estrena el 31 de noviembre.