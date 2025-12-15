La policía investiga las muertes del cineasta Rob Reiner y su esposa como un posible homicidio

Agentes de policía montan guardia para impedir que los vehículos entren en el barrio de Brentwood Park, donde se encontraron los cadáveres de dos ancianos en la casa del director de Hollywood Rob Reiner, en Los Ángeles, California, EEUU

El actor, director y activista político estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo, y la policía está investigando las circunstancias del suceso como un aparente homicidio, informaron representantes de la ciudad.

Aunque la policía se negó a identificar públicamente a las dos personas, la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron comunicados en los que confirmaban que Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele, de 68, habían fallecido.

"Es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses, ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la lucha por la justicia social y económica", escribió la alcaldesa.

El domingo por la noche, el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, informó a los periodistas de que los agentes de patrulla de la Policía de Los Ángeles que acudieron a la casa a última hora de la tarde del domingo descubrieron dos cadáveres en su interior.

Los detectives de la unidad de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles estaban esperando una orden de registro antes de entrar en la casa para llevar a cabo un registro exhaustivo y una investigación del lugar, dijo Hamilton.

El Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado en las redes sociales a primera hora de la tarde en el que calificaba el caso como una investigación de un "posible homicidio", aunque Hamilton dijo que la policía no había identificado a ningún sospechoso el domingo por la noche.

La causa de la muerte la publicará la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, dijo Hamilton.

Como actor, Reiner fue recordado sobre todo por su papel en la comedia de televisión conocida como "All in the Family", en la que interpretaba el papel de Mike "Meathead" Stivic, el yerno y enemigo liberal del personaje principal, el intolerante de clase trabajadora Archie Bunker, interpretado por Carroll O'Connor.

Reiner desarrolló una prolífica carrera como director en Hollywood con títulos tan populares como "The princess bride", "Cuando Harry encontró a Sally...", "Cuenta conmigo", "Miseria" y la candidata a cuatro Oscars "A Few Good Men".

Este año se estrenó una secuela del falso documental "This is Spinal Tap".

Su mujer, Michele, fue en su día fotógrafa y captó la imagen de Donald Trump que aparece en la portada de su libro "Trump: The Art of the Deal".

Rob Reiner, nacido en Nueva York e hijo del fallecido guionista de comedias y actor Carl Reiner, también era conocido por su activismo político.

En las elecciones presidenciales de 2004, apoyó al candidato demócrata John Kerry y apareció en anuncios que apuntaban al entonces presidente George W. Bush. Reiner también apoyó a los aspirantes demócratas a la presidencia Al Gore y Hillary Clinton.

Reiner estuvo casado previamente con Penny Marshall, que interpretó a Laverne en "Laverne & Shirley" y fue también productora y directora. Más tarde se casó con la actriz Michele Singer, con la que tuvo tres hijos.

Con información de Reuters