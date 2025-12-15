El banco central ruso reclama 230.000 millones de dólares a Euroclear

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera ondea sobre la sede del Banco de Rusia el día de una reunión, celebrada para fijar su tipo de interés de referencia, en Moscú, Rusia

El Banco de Rusia ha presentado una demanda en la que solicita 18,2 billones de rublos (229.360 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios al depositario central de valores belga Euroclear, según informó el lunes un tribunal de Moscú.

Euroclear posee la mayor parte de los activos que fueron congelados por la Unión Europea después de que Rusia lanzara una acción militar en Ucrania. La demanda es una respuesta a los planes de la UE de utilizar los activos congelados para ayudar financieramente a Ucrania.

Se espera que el tribunal moscovita dicte una sentencia rápida a favor del banco central, que podrá entonces perseguir su ejecución en otras jurisdicciones.

La UE acordó el 12 de diciembre congelar indefinidamente los activos del banco central ruso en Europa, eliminando un gran obstáculo para utilizar el dinero en efectivo para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.

El banco central dijo ese mismo día que los planes de la UE de utilizar sus activos eran ilegales y se reservaba el derecho de emplear todos los medios disponibles para proteger sus intereses.

(1 dólar = 79,3500 rublos)

Con información de Reuters