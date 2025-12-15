En una noche emotiva, el proyecto de transmisión en vivo de la expedición científica en el cañón submarino Mar del Plata, con participación de investigadores del CONICET, se consagró como el gran ganador de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025. La transmisión del Conicet obtuvo el Martín Fierro de Oro en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El galardón, entregado por Luis Ventura, presidente de APTRA, distinguió la excelencia en la producción audiovisual y el impacto social y educativo de una iniciativa que permitió que miles de espectadores acompañaran en tiempo real la exploración de los abismos del Atlántico Sur y descubrieran especies nunca antes vistas en aguas nacionales.

Martín Fierro: Ovación del público al Conicet

Durante la ceremonia, el público ovacionó a los científicos coreando “Conicet, Conicet” y aplaudiendo su labor. El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez.

En su discurso, Cerino dedicó el galardón a su padre y expresó: “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”. La transmisión también ganó en la categoría Transmisión Especial.

La conductora Paula Chaves recordó con humor algunos de los momentos más comentados de la expedición: “Cómo olvidar a la estrellita culona o a la batatita", expresiones que se volvieron virales entre los seguidores del streaming.