El contundente mensaje de investigadores del Conicet en los Martín Fierro.

Este domingo 14 de noviembre se desarrolló la primera edición de los Martín Fierro del Streaming, que tuvo como uno de sus ganadores a la transmisión que el Conicet realizó mostrando el lecho marino en Mar del Plata, en la terna de "mejor transmisión especial". Una vez anunciados como los galardonados, fueron ovacionados por gran parte de los presentes, quienes en su amplia mayoría cantaron en favor del organismo que aúna a los científicos.

Una vez arriba del escenario, los tres se repartieron los 60 segundos disponibles para dar su discurso y decidieron dejaron un mensaje contundente respecto a la educación pública.

¿Qué dijeron los científicos del Conicet tras ganar el Martín Fierro?

"Nosotros pudimos mostrarles todo lo hermoso que sucede abajo del mar y eso es gracias a nuestra formación. Al sistema científico, a la universidad pública que es gratuita y de calidad, así como al Conicet que gracias a ellos estamos nosotros acá. Aguante la ciencia, aguante el Conicet y aguante la educación pública", manifestó uno de los tres que recibieron el premio.

"Somos tres representando a 25 personas que se subieron a ese buque para mostrarles el fondo del mar. Gracias a nuestra familia y amigos, gracias por apoyarnos siempre, gracias a la gente por entusiasmarse con nuestra pasión y a los docentes por aprovechar y llevarles la ciencia a las aulas a los niños y adolescentes", mencionó una científica.

"Gracias a todos los que nos eligieron y a muchos de ustedes que fueron responsables de que esto fuera un éxito. Y también a las instituciones que nos bancan", completó el restante.