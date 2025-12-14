Se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas con fuerza local, acompañadas de actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional,

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla para este domingo, que afecta a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias zonas del centro del país, luego de un sábado con temperaturas que superaron los 34 grados.



Se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas con fuerza local, acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y una caída abundante de agua en cortos períodos.

En cuanto a la temperatura, las intensas precipitaciones que se registran este domingo trajeron algo de alivio, ya que las marcas térmicas descendieron de manera considerable, pero el alivio durará muy poco.

En los próximos días, las temperaturas irán en aumento, a tal punto que las mínimas superarán los 20 grados y las máximas llegarían a los 35, con promedios de 30.

Provincias bajo alerta meteorológica

La alerta amarilla también cubre una franja central de San Luis, el este de Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de todo Tucumán y el sudoeste de Santiago del Estero.



En ciertas áreas de estas provincias hay alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes, con posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían llegar hasta los 90 km/h.

Por otro lado, en partes de San Juan y al oeste de Córdoba se mantiene una alerta amarilla por viento zonda, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, aumentar las temperaturas de forma repentina y generar un ambiente muy seco.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores