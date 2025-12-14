Ideal para el fin de semana de Carnaval: el pueblito cerca de CABA para hacer la Ruta del Queso

El fin de semana largo de carnavales está cada vez más cerca y hay un pueblo a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires para una escapada: Suipacha. Se trata de uno de los destinos claves para hacer la Ruta del Queso y descansar.
Suipacha: el destino clave para hacer una escapada en el fin de semana de Carnaval
Ubicado a un poco más de 120 kilómetros de CABA, Suipacha logra combinar la gastronomía, historia y naturaleza en un solo lugar. Caracterizado por su callecitas tranquilas y el entorno campestre, es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de platos típicos y una gran producción artesanal.
Suipacha tiene una amplia oferta gastronómica, desde quesos madurados hasta recetas heredadas de inmigrantes vascos, que invita a los visitantes a deleitarse con platos tradicionales en entornos naturales o históricos, lo que brinda una experiencia todavía más increíble.
La atracción más destacada en el pueblo bonaerense es la Ruta del Queso que comenzó a realizarse en 2008 como una iniciativa de los productores locales en busca de potenciar el turismo. Actualmente, se pueden realizar para degustar quesos de diferentes orígenes y técnicas, además, se puede probar y comprar fiambres caseros, chacinados y panes de campo.
Además, para quienes buscan más que buenas comidas, hay diferentes actividades culturales y puntos históricos claves para conocer:
- El Camping Municipal, se trata del Parque recreativo Dr. Antonio Baronique posee áreas de pícnic, canchas de deportes y espacios arbolados para pasar el día
- La Plaza Balcarce
- La Iglesia Nuestra Señora del Rosario
- El Monolito Histórico en honor a la Batalla de Suipacha
- Paseo Solidario Rivas, inaugurado en septiembre de 2015, cuenta con una hermosa arboleda, mesas, bancos y parrilla, es perfecto para recorrer caminando.
Además de la Ruta del Queso, en Suipacha hay lugares clave para descansar rodeados de naturaleza
A dónde queda Suipacha: cómo llegar
Suipacha se encuentra alrededor de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, según el tráfico, y se puede llegar en auto o en transporte público, de manera muy sencilla.
- En auto: Desde General Paz hay que tomar el Acceso Oeste, pasar por Luján y continuar por la Ruta Nacional 5 hasta encontrar la entrada señalizada a Suipacha. El viaje dura entre una hora y media y una hora cuarenta y cinco minutos, dependiendo del tráfico.
- Transporte público: también se puede ir en tren con la línea Sarmiento los viajes con destino a Bragado tienen parada en Suipacha. Sin embargo, cuenta solo con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) y se tarda cuatro horas en llegar. Es para quienes quieren ir más relajados y pueden tomarse su tiempo.