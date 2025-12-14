El llanto desconsolado de Araceli González recordando a Adrián Suar.

Araceli González llamó la atención de todos con su reaparición en los medios, luego de la entrevista que le concedió a Mauro Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece). Esto llevó a que se hable mucho sobre ella y la pareja que supo hacer con Adrián Suar, hasta el conflictivo divorcio que separó sus caminos. En virtud de eso, desde otros programas la contactaron, incluyendo la producción de La Noche de Mirtha Legrand.

La exmodelo accedió y participó de la última emisión del sábado 13 de diciembre, donde compartió mesa con Sandra Mihanovic, Darío Barassi y Francisco Olivera. Allí, la histórica conductora habló con ella sobre su vínculo con el reconocido productos y actor, algo que la conmovió y la hizo estallar en llanto.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 13 de diciembre.

El llanto desconsolado de Araceli González al hablar de su divorcio con Adrián Suar

"Es un hombre que amé con toda mi alma", aseguró ella en determinado momento de la velada, ante una pregunta alusiva que le hizo La Chiqui. "Me impresiona verte decir eso, me impresiona lindo", le respondió, tras lo cual la actriz deslizó: "Es que lo amé con toda mi alma y tuve que soltar...".

Las primeras lágrimas empezaron a brotar entonces de su rostro, algo que advirtió Mirtha. "¿Sufriste?", le consultó, pero lo que obtuvo fue un largo silencio y una Araceli que quedó desarmada. "Perdón", intentó decir aunque su voz estaba totalmente quebrada. "No quería llorar", aseguró apenas recompuesta.

"Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones. Muchas veces en la vida el rol de las madres es proteger a nuestros hijos, en distintas situaciones. Y la verdad es que yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de las cámaras. Nunca me interesó hacer prensa con esto y la gente que me conoce lo sabe, pero yo quiero que mi hijo esté feliz", expuso.

Tras eso, ahondó: "A veces ser parte de este medio es muy fuerte, entonces cuando vos me preguntaste por qué me alejé de la tele... muchas veces me alejé por esto, para construirme a mí misma, para dedicarme del todo a mi hija. Pido disculpas porque no era mi intención llorar, pero es un momento donde resurgieron cosas".

"Yo no debí haberte preguntado, pero tu nombre ha estado tan ligado a Adrián Suar que no puedo dejar de hacerlo", se disculpó Mirtha. "Yo hoy estoy con un hombre que es hermoso y que amo con toda mi alma. Muy bello y que ha sanado muchos dolores, muchos quiebres y yo lo respeto un montón. Mis hijos lo aman a Fabian Mazzei. Hoy es mi presente", concluyó.