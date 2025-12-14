EN VIVO
Receta de turrón de navidad casero: más barato y simple para preparar en casa

Clásico de las Fiestas, el turrón también se puede hacer en casa de forma fácil, económica y con ingredientes a gusto. Una receta simple para sumar sabor artesanal a la mesa navideña.

14 de diciembre, 2025 | 20.20

El turrón es uno de esos clásicos que no pueden faltar en la mesa navideña. Aunque solemos comprarlo listo, hacerlo en casa es más fácil de lo que parece y tiene varias ventajas: se puede adaptar al gusto de cada familia, usar ingredientes de mejor calidad y, además, sumar un toque artesanal a la celebración. Con pocos pasos y sin necesidad de técnicas complejas, es posible preparar un turrón casero que nada tiene que envidiarle al industrial.

Existen muchas versiones, pero una de las más simples y populares es el turrón de maní o frutos secos, que no requiere horno y se arma en pocos minutos. La base suele ser clara: azúcar, miel o glucosa, frutos secos y algún elemento que ayude a unir la mezcla, como chocolate o claras batidas, según el estilo elegido.

Receta de turrón casero: ingredientes y paso a paso

Qué ingredientes se necesitan

Para un turrón clásico y rendidor, se puede usar:

  • Maní tostado, almendras o nueces (o una mezcla)

  • Azúcar

  • Miel o glucosa

  • Chocolate para derretir o claras de huevo (según la receta)

  • Opcional: esencia de vainilla, ralladura de naranja o limón

La clave está en elegir frutos secos frescos y de buena calidad, ya que son los protagonistas del sabor.

Paso a paso básico

  1. Preparar los frutos secos: si no están tostados, llevarlos unos minutos al horno o a una sartén hasta que estén dorados.

  2. Armar el caramelo o base: derretir el azúcar con la miel a fuego bajo, sin revolver en exceso, hasta lograr una mezcla espesa y homogénea.

  3. Unir todo: incorporar los frutos secos y, si la receta lo lleva, el chocolate derretido o las claras batidas.

  4. Moldear: volcar la mezcla en un molde forrado con papel manteca y presionar bien para que quede compacto.

  5. Dejar reposar: llevar a la heladera por unas horas hasta que tome consistencia.

Una vez frío, solo queda desmoldar y cortar en porciones.

Variantes para personalizar

El turrón casero admite muchas vueltas creativas. Se puede hacer con chocolate amargo o blanco, sumar frutas secas, coco rallado o incluso reemplazar el maní por semillas. También es posible reducir el azúcar o usar miel como endulzante principal, según preferencias.

Además de ser más económico, preparar turrón en casa permite regalar algo hecho a mano o compartir en familia el ritual previo a la Navidad. Un gesto simple que transforma un clásico en una experiencia más personal y memorable.

