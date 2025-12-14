Receta de turrón de navidad casero: más barato y simple para preparar en casa.

El turrón es uno de esos clásicos que no pueden faltar en la mesa navideña. Aunque solemos comprarlo listo, hacerlo en casa es más fácil de lo que parece y tiene varias ventajas: se puede adaptar al gusto de cada familia, usar ingredientes de mejor calidad y, además, sumar un toque artesanal a la celebración. Con pocos pasos y sin necesidad de técnicas complejas, es posible preparar un turrón casero que nada tiene que envidiarle al industrial.

Existen muchas versiones, pero una de las más simples y populares es el turrón de maní o frutos secos, que no requiere horno y se arma en pocos minutos. La base suele ser clara: azúcar, miel o glucosa, frutos secos y algún elemento que ayude a unir la mezcla, como chocolate o claras batidas, según el estilo elegido.

Receta de turrón casero: ingredientes y paso a paso

Qué ingredientes se necesitan

Para un turrón clásico y rendidor, se puede usar:

Maní tostado, almendras o nueces (o una mezcla)

Azúcar

Miel o glucosa

Chocolate para derretir o claras de huevo (según la receta)

Opcional: esencia de vainilla, ralladura de naranja o limón

La clave está en elegir frutos secos frescos y de buena calidad, ya que son los protagonistas del sabor.

Paso a paso básico

Preparar los frutos secos: si no están tostados, llevarlos unos minutos al horno o a una sartén hasta que estén dorados. Armar el caramelo o base: derretir el azúcar con la miel a fuego bajo, sin revolver en exceso, hasta lograr una mezcla espesa y homogénea. Unir todo: incorporar los frutos secos y, si la receta lo lleva, el chocolate derretido o las claras batidas. Moldear: volcar la mezcla en un molde forrado con papel manteca y presionar bien para que quede compacto. Dejar reposar: llevar a la heladera por unas horas hasta que tome consistencia.

Una vez frío, solo queda desmoldar y cortar en porciones.

Variantes para personalizar

El turrón casero admite muchas vueltas creativas. Se puede hacer con chocolate amargo o blanco, sumar frutas secas, coco rallado o incluso reemplazar el maní por semillas. También es posible reducir el azúcar o usar miel como endulzante principal, según preferencias.

Además de ser más económico, preparar turrón en casa permite regalar algo hecho a mano o compartir en familia el ritual previo a la Navidad. Un gesto simple que transforma un clásico en una experiencia más personal y memorable.