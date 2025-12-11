Receta clave para Navidad: cómo hacer fácil y rápido galletitas navideñas

Se acerca Navidad y es momento de planificar cosas ricas temáticas. Una de las mejores opciones para preparar son las galletitas de bastón navideño, inspiradas en los clásicos bastones de caramelo. Se trata de una preparación fácil, que no toma mucho tiempo y es perfecta para hacer junto a los más chicos.

Receta clave para Navidad: cómo hacer galletitas de bastones navideños

Con su inconfundible forma de J y su llamativo diseño blanco y rojo, las galletitas navideñas no solo son una opción rica para la sobremesa navideña, sino también una decoración comestible perfecta. La influencer @cuquipasteleria compartió su receta para hacer cookies como caramelos navideños de manera rápida, colorida y sencilla. Es una opción que podés preparar para regalar o incluso colgar del árbol navideño.

Ingredientes para la masa sableé

120 gr de azúcar impalpable.

150 gr de manteca.

1 huevo.

250 gr de harina 0000.

Preparación paso a paso

En un bol mezclar la manteca, el azúcar y harina. Luego agregar el huevo y amasar. Llevar al frío por 30 minutos para poder utilizarla. Cortar el bollo de masa sableé por la mitad y a una de las partes agregarle colorante rojo. Amasar bien para que se integre. Estirar la masa en diferentes cilindros de la misma medida. En la mesada colocar una tira roja y otra blanca y enroscarlas en forma de trenza para darle el "efecto de caramelo" bicolor. Pasarlas a la bandeja y darle forma del clásico bastón. Llevar a hornear por 15 minutos.

Las galletitas de bastones navideños son una opción fácil y sensilla para hacer algo rico y divertido

Consejo: para finalizar podés espolvorearlas con azúcar para darle un efecto "nevado".