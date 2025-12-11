La insólita defensa de Eduardo Feinmann a la reforma laboral: "No necesito..."

La insólita defensa de Eduardo Feinmann a la reforma laboral.

El Gobierno difundió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma que pone en jaque las bases de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y de la negociación colectiva. El texto alcanza aspectos como las indemnizaciones, la duración de la jornada, los convenios colectivos, las aritarias y hasta el régimen de vacaciones, todos con la intención (según la exposición de motivos) de “actualizar el modelo laboral argentino, reducir litigiosidad y adecuar los procesos productivos a las nuevas dinámicas del empleo”.

Los diferentes puntos que recorre han sido expuestos recientemente en los medios de comunicación, siendo blanco de críticas o de elogios dependiendo la mirada del mismo. Uno de los que habló al respecto fue Eduardo Feinmann, quien lanzó un comentario en defensa de un proyecto de ley que promete ser un cimbronazo para el trabajo de los argentinos.

La reforma laboral podría significar grandes cambios en la jornada; el sistema de indemnización y mucho más.

¿Qué dijo Feinmann sobre el proyecto de ley?

Durante el pase con Pablo Rossi, ambos periodistas dialogaron respecto al proyecto de ley. Tras discutir como quedarían encuadrados los "chicos que trabajan en los streamings", acerca de si serán tomados en cuenta como periodistas o no, Rossi cuestionó: "¿Los chicos que quieren entrar a trabajar en un medio de comunicación quieren estar agremiados?, ¿es tan importante?".

Feinmann, entonces, le respondió: "Desde que comencé en esta profesión, yo siempre fuí mi propio secretario general y mi propio gremio. Yo discuto mi salario, no necesito de un sindicato para discutir mi salario". Tras escuchar esto de su colega, Rossi le adivirtió. "Van a decir que vos y yo somos carneros...".