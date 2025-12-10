Soledad Pastorutti se unió al puertorriqueño Pedro Capó y al misionero Chango Spasiuk para una reversión especial de un tema histórico.

Soledad Pastorutti abre las puertas de “Casa Sole”, su flamante proyecto conceptual que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Se trata de una serie de sesiones en vivo donde la artista de Arequito aborda un repertorio profundamente latinoamericano, recuperando canciones que forman parte de la memoria colectiva y convocando a invitados de distintas generaciones y estilos.

El primer estreno de “Casa Sole” es un verdadero encuentro de talentos. La Sole se unió al puertorriqueño Pedro Capó y al virtuoso misionero Chango Spasiuk para reinterpretar un clásico indiscutido: “Piel Canela”. La elección no es casual y carga con una emotiva historia familiar, ya que esta versión especial del himno latinoamericano rinde homenaje a su compositor original, “Bobby” Capó, quien fue abuelo del artista puertoriqueño.

Este cruce de voces, géneros y generaciones es la carta de presentación de un proyecto que promete expandir los límites del cancionero popular. “Nos juntamos en CASA SOLE para compartir este Himno con tanta historia. PIEL CANELA”, escribió Soledad en sus redes sociales y remarcó a sus seguidores que el tema ya está “disponible en todas las plataformas digitales”.

El breve video se llenó de reacciones de los fans del folklore y de la música popular, quienes expresaron admiración por la creación de la cantante que cumple 30 años de carrera. Como era de esperarse, Chango Spasiuk contestó el posteo con un sentido mensaje: “Qué lindo quedó!! Gracias Sole por invitarme y tu generosidad. Gracias Pedro Capo por sus bellos gestos y amabilidad en el encuentro. A todo el equipo, abrazo”. “Genio Chango!!! Te admiro y quiero mucho!!!”, respondió Soledad Pastorutti.

Las reacciones al nuevo trabajo de Soledad Pastorutti

“Que bellezaaaa de canción. Amé como se combinaron sus voces... Felicidades a los 3 y toda la bandaaaa!!!!”; “Demuestran que la música es el lenguaje universal que une estilos y géneros. Su canción es un testimonio de que la unión de talentos tan diferentes crea una magia única y poderosa. Han hecho de esta fusión algo maravilloso”; “Como todo lo que haces es de diez, un temazo para disfrutar, enorme Gringa!!!! Te quiero”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

“Casa Sole es una serie de sesiones en vivo donde Soledad Pastorutti reimagina clásicos latinoamericanos junto a artistas de distintas generaciones”, describe el primer video difundido en YouTube y agrega: “Cada sesión se desarrolla dentro de una casa real, un espacio íntimo que funciona como escenario, refugio y metáfora. Allí, las canciones se presentan tal como nacen: cercanas, orgánicas y atravesadas por la energía del momento”. Cabe mencionar que todo cuenta con la dirección de Niko Sedano y la producción musical de Juan José “Colo” Vasconcellos.