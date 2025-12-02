Soledad Pastorutti junto a su hermana, Natalia Pastorutti

Soledad Pastorutti dio una entrevista y habló sobre sus comienzos, cuando era simplemente un juego entre ella, su hermana Natalia y su papá. Con una honestidad que desarma, La Sole abrió la puerta a esos primeros recuerdos y reveló cómo, desde el arranque, la historia estuvo escrita para dos.

“Mi papá apostó a las dos, nunca hizo diferencia con mi hermana”, declaró en una entrevista con CARAS, destacando una frase que marcó buena parte de su vida familiar. Antes de los shows multitudinarios, antes de los Grammys y antes de convertirse en uno de los nombres más fuertes del folklore argentino, Pastorutti era apenas una nena tímida que cantaba porque su papá la empujaba amorosamente a hacerlo.

La crianza de Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti

La cantante reconoció que, aunque hoy su imagen pública parece inquebrantable, de chicas ella y Natalia eran opuestas en casi todo. “Yo soy más extrovertida; mi hermana, más tranquila. Pero mis papás nos criaron iguales. Hasta a veces nos vestían iguales”, recordó entre risas. Ese esfuerzo por la equidad terminó siendo uno de los pilares que aún hoy valora en su familia.

La Sole aseguró que ni ella ni Natalia tenían demasiado claro si querían dedicarse a la música. “Yo no sé si quería ser cantante. Lo mismo mi hermana”, confesó. Lo suyo empezó más como un juego que como un deseo. Pero su papá veía algo, un brillo, una chispa, y las impulsaba a probar. Cualquier ocasión era buena: una reunión familiar, un cumpleaños, una visita inesperada. Él las ponía a recitar, a cantar, a contar chistes. Era una especie de entrenador casero que creía en ambas por igual.

Adempas, Soledad contó que cuando no había público, cuando las sillas estaban vacías o el clima no ayudaba, la frustración le pegaba fuerte. “A mí me molestaba mucho cantar para sillas vacías… me bajoneaba un montón”, admitió. Ahí intervenía él, siempre firme, siempre en primera fila. “No te preocupes, canta para mí”, le decía. Esa presencia constante, ese gesto simple pero fundamental, la sostuvo más veces de las que puede contar.