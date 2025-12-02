México recibirá a Portugal en amistoso en marzo para reapertura del Estadio Azteca

FOTO ARCHIVO: Una vista aérea de las obras de remodelación del Estadio Azteca

La selección de fútbol de México recibirá a Portugal en un amistoso el 28 de marzo que marcará la reapertura del renovado Estadio Azteca -ahora conocido como Estadio Ciudad de México- mientras se prepara para albergar partidos del Mundial 2026.

México también se enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago tres días después, como parte de un par de partidos de preparación para el Mundial anunciados por la Federación Mexicana de Fútbol el martes.

El estadio de la capital mexicana ha sido objeto de importantes mejoras, como nuevas gradas, zonas de hospitalidad e instalaciones para los medios de comunicación, y se convertirá en la primera sede que acoja partidos en tres Copas Mundiales, después de que México organizara el torneo en 1970 y 1986.

El emblemático recinto albergará cinco partidos del torneo de 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa Mundial ampliada a 48 equipos arrancará el 11 de junio.

