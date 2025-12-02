Intentaron robar a un famoso periodista y los embistió con su auto.

El periodista Alejandro Pueblas sufrió un violento intento de robo en su casa de La Plata y relató el episodio en el ciclo radial Ensobrados (Splendid 990). Según contó, es la segunda vez que delincuentes ingresan a su domicilio en la localidad de Los Hornos. “Por suerte, estoy vivo. Esta vez tuvieron mala suerte porque estaba yo adentro”, expresó, y aseguró que en la zona ya conocen a los ladrones porque “son siempre los mismos”.

Pueblas explicó que los asaltantes creyeron que no había nadie en la vivienda. “Pensaron que me había ido porque salí, pero fui cerca de mi casa. Cuando me vieron, uno forzó el único lugar que había sin rejas, ingresó y vio que estaba mi pareja bañándose”, relató. Al no animarse a avanzar, el intruso salió a buscar refuerzos: “Fue a buscar a cuatro más. Ahí mi pareja me avisó y se encerró en el baño con un cuchillo”.

El periodista detalló que en ese momento decidió enfrentar la situación. “Automáticamente llegué yo y los embestí con el auto en la puerta de mi casa. Los tuve que chocar y salieron corriendo”, dijo. Además, agregó que intentó disuadirlos para que huyeran: “Salí del auto gritando que estaba armado y se fueron”.

Qué pasó con los delincuentes que quisieron asaltar al domicilio de Alejandro Pueblas

Pueblas también apuntó contra la policía por la demora en actuar: “Ya los tienen identificados, saben quiénes son y no hacen nada. El episodio fue a las 15 hs y vinieron a hacer las pericias criminalísticas a las 21 hs… Vinieron a lavarse las manos por el mal procedimiento”. Según afirmó, la falta de reacción agrava la inseguridad en la zona.