Irán se encuentra en el Bombo 2 para el sorteo.

Luego de terminar en el primer puesto de su grupo en las Eliminatorias de la AFC, Irán se aseguró el pase al Mundial 2026, que se celebrará a mediados del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. Con un total de 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista hasta el momento, el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos en el Kennedy Center de Washington D.C, la capital de los Estados Unidos.

Ahora bien, políticamente el país norteamericano no mantiene una buena relación diplomática con Irán, a tal punto de que se les negó el visado a varios miembros de la delegación iraní. Esto se debe a que Estados Unidos tiene restricciones para la emisión de visas para ciudadanos de ciertos países, entre los que se encuentra Irán, aludiendo a razones de seguridad y políticas.

Uno de los representantes de la delegación que no pudo recibir su permiso para ingresar a tierras estadounidenses fue justamente Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI). De hecho, solamente se aprobaron cuatro visas para la FFIRI, entre los que se encuentra el director técnico del seleccionado iraní, Amir Ghalenoei, lo que generó todo un reclamo a la FIFA al acusar razones extradeportivas para negar la entrada al país.

En este contexto, Amir-Mahdi Alavi, portavoz de la FFIRI, informó que Irán no estará presente en el sorteo del próximo viernes hasta que no se emitan todas las visas. “La posición actual del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Irán es que nadie asistirá al evento a menos que se emitan todas las visas. Nos parece que el asunto se ha politizado”, afirmó, además de señalar que se informó de la situación a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Cabe mencionar que Irán no puso en riesgo su participación en el Mundial 2026, que será su cuarta presentación al hilo en la Copa del Mundo desde su regreso en Brasil 2014. Eso sí, en sus seis participaciones totales en el certamen, el conjunto iraní nunca logrò superar la fase de grupos, siendo su mejor performance en Rusia 2018, cuando quedó tercero en el grupo con cuatro puntos, uno menos que España y Portugal, que clasificaron a la siguiente instancia en aquella edición.

Irán sumó 23 puntos en las Eliminatorias.

Irán y el posible reencuentro con Argentina

La Selección Argentina tuvo su primer encuentro en una Copa del Mundo con Irán en la segunda fecha de Brasil 2014, cuando venció por 1-0 con un gol agónico de Lionel Messi sobre el cierre del partido. Para el Mundial 2026, los iraníes se ubican en el Bombo 2, por lo que es uno de los nueve posibles rivales que tiene la “Albiceleste” para su debut en la fase de grupos.