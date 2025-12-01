Le ganó de mano al Wrapped de Spotify: YouTube Music ya ofrece el resumen anual

El Recap funciona tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores Premium.

YouTube Music se adelantó a Spotify Wrapped y lanzó oficialmente su Recap 2025, el resumen anual donde cada usuario puede descubrir sus canciones, artistas y géneros más escuchados del año. La edición de este año llega con una novedad fuerte: la posibilidad de interactuar con inteligencia artificial, que permite hacer preguntas personalizadas sobre los hábitos musicales, desde adivinar el signo zodiacal según los gustos hasta analizar si la música elegida fue más relajada o divertida.

A diferencia de otras plataformas, el YouTube Music Recap 2025 está disponible para todos, incluso para quienes usan la app de forma gratuita. No hace falta estar suscripto a YouTube Music Premium para acceder al resumen, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier usuario que quiera repasar su año musical.

Qué datos ofrece el Recap 2025

El YouTube Music Recap 2025 muestra:

Canciones y artistas más escuchados.

Tiempo dedicado a la canción favorita.

Géneros predominantes del año.

Clasificación de artistas según su país de origen.

Con esa información, la plataforma arma un pasaporte musical que refleja la diversidad geográfica de tus escuchas. Este año, además, la IA integrada permite hacer consultas específicas para profundizar en tu resumen y sumar una experiencia mucho más personalizada.

El Recap funciona tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores Premium. Solo necesitás tener una cuenta de YouTube Music y haber usado la plataforma a lo largo del año. El sistema recopila automáticamente tus datos de escucha y genera el resumen sin registros extra ni costos.

Cómo acceder al YouTube Music Recap 2025

Para ver tu Recap solo tenés que seguir cuatro pasos:

Abrir YouTube Music. Tocar tu foto de perfil. Entrar en “Tu Recap”. Seleccionar “Mira tu Recap”.

Recap vs. Spotify Wrapped: qué cambia

Si bien YouTube Music Recap 2025 y Spotify Wrapped comparten el objetivo de mostrar un resumen anual, hay diferencias claras:

Interactividad con IA: YouTube Music permite hacer preguntas sobre tu resumen. Spotify Wrapped, por ahora, no.

Pasaporte musical: YouTube ofrece una mirada geográfica sobre tus artistas favoritos.

Integración multimedia: Recap aprovecha videos y contenido audiovisual de la plataforma. Spotify mantiene un enfoque más centrado en audio.

Mientras tanto, Spotify lanzó un Wrapped semanal, una versión reducida del resumen anual que muestra estadísticas de escucha de las últimas cuatro semanas. Se puede compartir directamente en redes sociales y está disponible para usuarios gratuitos y Premium en más de 60 países. Esta nueva función destaca artistas y canciones favoritas recientes, y propone playlists o temas recomendados para sumar a tu biblioteca.