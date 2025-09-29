YouTube suma IA entre canciones: de qué se trata esta nueva función

Esta característica, disponible solo para ciertos usuarios en Estados Unidos dentro del programa YouTube Labs, busca que la escucha de música sea más inmersiva. En vez de simplemente pasar de una pista a otra, los usuarios podrán recibir comentarios digitales entre canciones: anécdotas sobre artistas, datos poco conocidos de las canciones, conexiones culturales o contextos que enriquecen el recorrido musical.

Se trata de una apuesta de YouTube por acercarse al concepto del AI DJ, presente en otras plataformas de música. Pero en esta versión, los anfitriones no reemplazan la música: la acompañan. Y aunque está orientada a estaciones o mezclas (playlists automáticas), promete integrarse al ecosistema musical personal de cada usuario.

Cómo funcionará la narración musical

En la interfaz de YouTube Music, aparecerá un botón que permitirá activar o desactivar estos comentarios de IA durante la reproducción.

El anfitrión intervendrá en los momentos adecuados -por ejemplo, entre canciones o en pausas naturales - y ofrecerá relatos breves que aporten contexto o curiosidades.

La función no necesariamente requerirá suscripción Premium, ya que YouTube ha indicado que los participantes pueden acceder a través de YouTube Labs, aunque podría estar limitada geográficamente.

Alcance, limitaciones y expectativas

Actualmente, la función se encuentra en pruebas para un grupo reducido de usuarios dentro de Estados Unidos. Aún no hay confirmaciones de su llegada global ni disponibilidad en Argentina. Aunque esta funcionalidad promete hacer la experiencia musical más atractiva, su éxito dependerá de la calidad de las intervenciones generadas por la IA, que deben ser naturales, pertinentes y respetuosas del gusto musical de cada usuario.

Si funciona bien, podría democratizar el acceso a historias musicales, convertir canciones comunes en descubrimientos más profundos e incentivar la permanencia en YouTube Music frente a otras plataformas. Con esta nueva función, YouTube Music da un paso hacia la combinación entre música e inteligencia narrativa. No se trata solo de reproducir canciones, sino de contar lo que hay detrás. Un DJ digital que entiende tus gustos y narra el viaje musical.