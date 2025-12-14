Milagro: reapareció un animal africano que se creía extinto desde 1999

Desde hace más de 20 años en Senegal se creía que había desaparecido una especie conocida como pangolín gigante, un oso hormiguero escamoso de tamaño considerable. La especie no era avistada desde 1999, pero esto cambió cuando un grupo de investigadores registró su reaparición en el país africano.

Científicos e integrantes de la organización Panthera Senegal realizaron un estudio con cámaras trampas entre febrero y mayo del 2023 en el Parque Nacional Niokolo-Koba, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ubicado junto al río Gambia.

De acuerdo al hallazgo, publicado en 2024 en la revista African Journal of Ecology, se trataría de una posible extinción local y no global. Al determinar que el oso hormiguero sigue vivo, abrió un nuevo capítulo para su conservación.

Cómo fue la reaparición del pangolín gigante

El avistamiento del pangolín sucedió el 8 de marzo a las 1:37 am, hora local, pero se conoció recientemente. Las imágenes fueron tomadas por una cámara trampa. Reconocido como una de las ocho especies de pangolines esparcidas en tres géneros (Manis, Phataginus y Smutsia), el gigante es el más grande por alcanzar hasta 1,2 metros de longitud.

Se distribuye, de manera fragmentada, desde Senegal hasta el oeste de Kenia. Lamentablemente, el mamífero tiene la distinción de ser una de las especies más traficadas en el mundo por la demanda de su carne y escamas. Además, es valorada por sus presuntas propiedades medicinales por algunas culturas. La última vez que había sido visto también fue el Niokolo-Koba.

“Redescubrimientos como este no solo subrayan la importancia de realizar inventarios sistemáticos de biodiversidad, sino también el valor crítico de las grandes áreas protegidas de África Occidental”, explicaron los investigadores.

Cómo se realizó la investigación

Un equipo de Panthera Senegal y la Dirección de Parques Nacionales desplegó más de 200 cámaras trampa en el Niokolo-Koba entre febrero y mayo de 2023. El objetivo principal era monitorear grandes carnívoros, pero el muestreo permitió registrar 45 especies de mamíferos de más de 200 gramos.

En medio de esa cantidad de registro, una de las cámaras instaladas en el cauce seco de un río captó la silueta inconfundible de un pangolín gigante moviéndose entre ramas y sedimentos. Según el análisis, es la primera evidencia fotográfica desde 1967.

Los investigadores determinaron que el hallazgo se produjo en una galería boscosa del sector oriental del parque, una zona que difería de los registros históricos. Con más de 9000 kilómetros cuadrados, hoy el Parque Nacional Niokolo-Koba es una "pieza clave" para la fauna amenazadas de África occidental.

Dónde vive el pangolín gigante

El animal usa una variedad de ambientes, como bosques húmedos, sabana arbolada, mosaicos de bosque y pastizal y bosques de galería cercanos a ríos. Como es un animal nocturno y solitario, pasa buena parte del día refugiado en madrigueras profundas.

Según la investigación, el futuro de la especie en África occidental dependerá de varias opciones: combinar vigilancia contra el tráfico ilegal, protección de grandes áreas naturales y técnicas de monitoreo adaptadas a su comportamiento discreto.