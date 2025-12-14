Milei perdería la reelección si se presentara hoy: el 55% no lo votaría

La mayoría de la población no votaría a Javier Milei para ser reelecto como presidente en 2027 si los comicios fueran hoy, reveló un informe privado elaborado por la consultora Zubán Córdoba.

La encuesta, hecha a nivel nacional, precisó que el 54,5% de los consultados no votaría a Milei si se presentara nuevamente. En contraste, el 38,1% sostiene que sí lo acompañaría con su voto, mientras que un 7,4% dice no saber qué decisión tomaría.

Según agregó el relevamiento, esto incluye a un 17,3% que votó al propio Milei en la primera vuelta de 2023, así como a un 22% que votó a Patricia Bullrich en esa ocasión.

En ese sentido, el 51% de los consultados desaprueba la gestión del Gobierno, mientras que el 48,5% la aprueba. El nivel de indefinición es marginal: apenas el 0,5% respondió que no sabe.

Aun así, el nivel de desaprobación del Gobierno es el menor en al menos el último año, y descendió casi 12 puntos en noviembre tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, ya que en octubre se encontraba en el 62,8%. Al contrario, el nivel de aprobación del Gobierno subió 11,4 puntos desde el 37,1% previo a los comicios.

Además, según el relevamiento, el 49,7% de los consultados considera que su situación económica empeoró desde el cambio de gobierno, mientras que otro 8,5% considera estar "igual de mal" que antes de asumir Milei. En sentido contrario, el 20,6% afirma que está mejor, mientras que un 20,5% señala que sigue igual de bien que antes.

La mayoría no compra la "batalla cultural" de Milei

Según el último informe de las consultoras Alaska y TresPuntoZero, titulado irónicamente "No la ven", la llamada "batalla cultural" que intenta imponer el libertarismo está fracasando frente a los valores históricos de la sociedad argentina.

Lejos de derechizarse tras dos años de administración libertaria, la defensa del Estado presente, la educación pública y los Derechos Humanos se consolidó y endureció durante 2025.

Ante la pregunta sobre qué sistema de gobierno prefieren, el 79,8% de los encuestados eligió "un gobierno democrático", mientras que solo un insignificante 15,9% se inclinó por una opción autoritaria.

Además, la mayoría sigue considerando que el Estado debe garantizar los derechos humanos y condena el terrorismo de Estado, mientras que la encuesta muestra que la mayoría de los argentinos está en contra de penalizar la interrupción del embarazo. También revela que la sociedad sigue valorando la protesta como una herramienta legítima de reclamo democrático.

Por último, el informe concluye que, ante la insistencia del Ejecutivo en retirarse de todas las áreas, la sociedad argentina parece valorar aún más las ideas estatistas y solidarias. Esto se ve reflejado en la defensa cerrada de la Universidad Pública y el rechazo a la privatización de empresas emblemáticas