El desempleo en CABA alcanza 107.000 personas y afecta más a las mujeres

Durante el tercer trimestre de 2025, el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó a 107.000 personas, con una fuerte incidencia sobre las mujeres, que representaron el 57,8% del total, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

De este modo, entre julio y septiembre, la tasa de desocupación en la Ciudad se ubicó en 6,3% de la población económicamente activa (PEA), un nivel idéntico al registrado en el mismo trimestre de 2024, según el informe oficial.

Respecto del segundo trimestre de 2025, el desempleo mostró una baja de 1,4 puntos porcentuales, luego de haber alcanzado a 132.000 personas sin trabajo, equivalentes al 7,7% de la PEA, en ese período.

En términos interanuales, los niveles de actividad y empleo se mantuvieron sin grandes variaciones. La tasa de actividad mostró una leve mejora, al subir de 54,2% a 55,0%, mientras que la tasa de empleo avanzó de 50,8% a 51,6%.

Más desempleo en mujeres y en la zona sur de CABA

El informe remarcó que “las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación: su tasa asciende a 7,4%, mientras que la masculina es de 5,2%”. También se observaron diferencias territoriales, ya que la Zona Sur registró una tasa de 7,4%, superior al promedio general de la Ciudad.

En ese sentido, los habitantes de las Zonas Norte y Centro presentan mejores indicadores laborales, con tasas de actividad del 64,6% y 65,0%, y de empleo del 60,6% y 61,2%, frente a los valores más bajos observados en la Zona Sur, advirtió el informe.

Al segmentar por edad, el informe muestra que los niveles más bajos de participación laboral se concentran en los extremos etarios: 27,4% entre los jóvenes de hasta 24 años y 24,4% en los mayores de 65. En cambio, la tasa asciende a 93,1% en el grupo de 25 a 49 años, una brecha que también se replica en los indicadores de empleo.

En cuanto a la estructura del empleo, el sector Servicios concentra el 73,0% de los puestos de trabajo, seguido por Comercio, con 14,4%, y por Industria y construcción, que explican el 12,0% del total.

La subocupación y el empleo informal

La subocupación horaria, que refleja a quienes trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y están disponibles para ampliar su jornada, se ubicó en 8,2%, lo que representa una baja interanual de 1,9 puntos porcentuales.

El informe precisó que “la distribución de la población subocupada se concentra en el grupo no demandante”, que representa el 56,6%, es decir, personas que no buscan activamente más horas de trabajo y, por lo tanto, no presionan sobre el mercado laboral.

Respecto de la condición laboral, el relevamiento indicó que “el 72,6% de la población ocupada trabaja en condición asalariada” y que el 72,7% cuenta con aportes jubilatorios, mientras que el 27,3% restante no recibe descuentos previsionales por parte de sus empleadores.

Por último, el informe señaló que el 64,2% de las personas desocupadas ingresó al mercado laboral antes de los 19 años y agregó que “entre quienes trabajaban en forma asalariada, el 75,1% perdió su trabajo por causas laborales”, proporción que asciende al 83,0% entre los cuentapropistas.