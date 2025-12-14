El tremendo golazo de Maravilla Martínez en Racing vs. Estudiantes de La Plata

Racing y Estudiantes de La Plata definen al ganador del Torneo Clausura. El gol de Maravilla Martínez.

En la final del Torneo Clausura, que se disputa en Santiago del Estero, Racing se puso en ventaja ante Estudiantes de La Plata con un golazo de Adrián "Maravilla" Martínez. El conjunto de Gustavo Costas, que tuvo la mayor parte del control del juego, se consagra gracias a su goleador.

En el estadio Madre de Ciudades, ante más de 40 mil espectadores, a los 35 minutos de la segunda parte "Maravilla" se vistió de héroe. Tras una lucha con el defensor Santiago Núñez, el delantero quedó solo en el área y, tras una mala salida de Fernando Muslera, definió por encima del arquero.

El equipo de Avellaneda no había tenido chances peligrosas al igual que Estudiantes, en un partido que se luchó y disputó cada pelota a la altura del título que está en juego. Sin embargo, a los 47 minutos, cuando el encuentro parecía terminar así, Guido Carrillo empató de cabeza tras un gran centro al segundo palo.

Racing vs Estudiantes: un historial parejo y con una final inolvidable

Racing y Estudiantes de La Plata protagonizan uno de los cruces más equilibrados y tradicionales del fútbol argentino. A lo largo de la historia se vieron las caras en 218 enfrentamientos oficiales, el historial muestra una leve ventaja para Racing, aunque con muy poca diferencia y etapas de dominio repartidas.

La "Academia" ganó 84 partidos, mientras que Estudiantes lo hizo en 77 encuentros, con 57 empates en total, números que reflejan la paridad histórica del duelo.

La final que marcó época

El partido más recordado entre ambos se jugó en 1967, cuando Estudiantes goleó 3-0 a Racing en la final del Metropolitano. Ese triunfo no solo le dio su primer título profesional al "Pincha", sino que también rompió la hegemonía de los clubes grandes y cambió la historia del fútbol argentino.

Cruce con peso histórico

Desde entonces, Racing y Estudiantes se enfrentaron en todas las eras del profesionalismo, con triunfos alternados, rachas favorables para cada uno y partidos decisivos tanto en torneos locales como en copas.

Aunque Racing conserva la ventaja numérica, Estudiantes se quedó con el duelo más importante, lo que le da al enfrentamiento un condimento especial cada vez que vuelven a verse las caras.