Conmoción en el fútbol argentino: chocaron tres micros de Estudiantes de La Plata con hinchas rumbo a la final

Chocaron tres micros de Estudiantes de La Plata con hinchas rumbo a la final

Estudiantes de La Plata y Racing se enfrentarán este sábado 13 de diciembre desde las 21 por la gran final del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y un lamentable hecho se produjo en las horas previas al partido. El mismo involucró a varios fanáticos del "Pincha" que se dirigían a la mencionada provincia para presenciar el encuentro. Tres micros chocaron de camino y desde el club lanzaron un comunicado con respecto a esta situación.

El accidente tuvo lugar en la Ruta 8 a la altura de Solís y la institución comandada por Juan Sebastián Verón brindó detalles acerca de lo que pasó. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, mientras que el resto no presentó lesiones de gravedad. A su vez, informaron que Estudiantes seguirá el tema y una vez que regresaron los afectados retomaron el viaje de los simpatizantes que podrán vivir de cerca este duelo decisivo que definirá a un nuevo campeón del fútbol argentino.

El comunicado de Estudiantes tras el choque de los micros

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.

Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades.

La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad.

Los hinchas ya emprendieron camino nuevamente a Santiago del Estero

Poco después de las 9 de la mañana de este sábado 13 de diciembre, el club publicó algunas imágenes y celebró que los hinchas puedan seguir su camino rumbo a Santiago del Estero para ver la final entre su equipo y el Racing de Gustavo Costas. "Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión", escribieron desde las cuentas oficiales de Estudiantes de La Plata dando también tranquilidad a las familias de los afectados.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Pincha" por la gran final del Torneo Clausura se jugará este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez además de Héctor Paletta en el VAR y será transmitido en vivo tanto por ESPN Premium como en TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.