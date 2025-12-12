El sorpresivo nuevo sponsor que Verón recibió en Estudiantes de La Plata y debutará ante Racing

Estudiantes de La Plata presentó a un sorpresivo nuevo sponsor para su camiseta, tras un acuerdo impulsado por Juan Sebastián Verón. la marca debutará en la final del Torneo Clausura 2025.

Estudiantes de La Plata sorprendió al fútbol argentino tras anunciar un nuevo sponsor: Mercado Libre, que debutará oficialmente en la camiseta este sábado en la final del Torneo Clausura 2025, ante Racing. El acuerdo, impulsado por la gestión de Juan Sebastián Verón, se extenderá durante toda la temporada 2026. El desembarco de la compañía marca un salto estratégico para el club en lo deportivo, lo institucional y lo comercial.

La confirmación del vínculo entre Estudiantes de La Plata y Mercado Libre forma parte de una estrategia de la dirigencia platense para posicionar al club en un nuevo escenario comercial. La marca fundada por Marcos Galperin, una de las compañías tecnológicas más influyentes de la región, iniciará su presencia en el partido decisivo del Torneo Clausura 2025 frente a la "Academia".

La llegada del sponsor representa un movimiento estratégico dentro del proyecto institucional que lidera Verón, orientado a potenciar la visibilidad internacional del club, fortalecer sus ingresos y consolidar la identidad que Estudiantes proyecta desde el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Mercado Libre desembarca fuerte en el fútbol argentino

El acuerdo con el "Pincha" también tiene como objetivo la expansión regional de Mercado Libre, que viene incrementando su presencia en grandes torneos y clubes del continente. La empresa, que ya tiene participación activa en la Copa Libertadores y la Sudamericana, será además el sponsor principal de la Liga Profesional de Fútbol en 2026.

Con esta alianza, la firma tecnológica amplía su impacto en el mercado futbolístico local y suma visibilidad en un club con fuerte identidad, tradición competitiva y una comunidad de hinchas comprometida.

Cómo será la presencia de la marca en Estudiantes

El logo de Mercado Libre estará presente en:

La camiseta del plantel profesional masculino.

La cartelería y pantallas del estadio UNO.

Acciones de marketing dirigidas a socios, socias e hinchas.

Activaciones digitales a lo largo de 2026.

El acuerdo fue presentado como una alianza pensada para “construir a largo plazo”, reforzando valores compartidos como la innovación, la identidad y el crecimiento institucional.

Las voces del acuerdo: entusiasmo y proyección internacional

Desde Mercado Libre, el vicepresidente de marketing, Juan Lavista, destacó la visión del proyecto que tiene el club: “Nos entusiasma acompañar a Estudiantes en esta nueva etapa. Vemos un proyecto con identidad y proyección internacional. Queremos ser parte de la energía que genera el club y seguir apostando por la pasión del fútbol en la región”.

Por su parte, Martín Gorostegui, vicepresidente del Pincha, subrayó la relevancia del convenio: “Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre trabajen juntos. Conocemos el valor de la empresa en toda la región. Estamos convencidos de que esta alianza potenciará a ambas partes”.

El anuncio se realizó con énfasis en la idea de crecimiento sostenido, una línea que encaja con la política que Verón impulsa desde hace años: profesionalizar cada área del club y ampliar su alcance global sin perder su esencia deportiva.