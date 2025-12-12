Luis Novaresio habló sobre la situación económica que produjo Javier Milei.

Luis Novaresio cuestionó al aire las medidas económicas del gobierno de Javier Milei mientras analizaba los últimos datos de inflación difundidos por el INDEC. El planteo se dio durante la emisión de Buen Día A24, donde el conductor puso el foco en la distancia entre las promesas oficiales y la evolución real de los precios.

“Volvió el Presidente, firmó la reforma laboral, se habla del tema impositivo, pero este es un dato”, señaló Novaresio al introducir el análisis del Índice de Precios al Consumidor de noviembre. En ese marco, uno de sus panelistas explicó que el 2,5% mensual no es un número alarmante en sí mismo, pero advirtió que la tendencia muestra una desaceleración más lenta de lo esperado. “La curva marca que estamos dos décimas por encima de lo que veníamos teniendo”, sostuvo, y agregó que el acumulado del año ya alcanza el 27,9%.

El panel también se detuvo en las proyecciones para 2026 y en la dificultad de cumplir con los objetivos planteados por el Ejecutivo. “Si empezás el año con un número de dos dígitos, va a costar mucho más llegar al promedio”, advirtieron, en relación con la meta de inflación baja que impulsa el oficialismo.

Luis Novaresio acorraló a Javier Milei al hablar de la inflación

Fue entonces cuando Novaresio recordó una declaración clave del Presidente. “Yo me acuerdo que Milei dijo en agosto que la inflación estaba pulverizada”, señaló, antes de sumar su mirada crítica: “Parece difícil llegar a un cero y algo…”. En la misma línea, los panelistas remarcaron que el comportamiento del dólar también suma presión, ya que la cotización subió alrededor del 5% mensual en los últimos meses.