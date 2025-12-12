Milei viaja a Córdoba para agitar a sus votantes

El presidente Javier Milei visita Córdoba para reencontrarse con sus votantes luego de la victoria libertaria en esa provincia durante las elecciones del 26 de octubre. El Presidente tiene previsto sumarse a una caminata que se llevará a cabo desde las 18 y tendrá como punto de partida la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó de la capital cordobesa.

El jefe de Estado estará acompañado por la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei y el vicepresidente partidario, Martín Menem. También se espera por la presencia del subsecretario de Relaciones Institucionales de Presidencia y armador político, Eduardo Lule Menem.

La presencia del mandatario nacional en el denominado Tour de la Gratitud se produce después de su fallido viaje a Oslo, capital de Noruega, país donde el Presidente intento conseguir una postal con la opositora venezolana María Corina Machado, quien faltó al evento y frustró los planes de Milei.