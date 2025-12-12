EN VIVO
Gobierno nacional

Milei viaja a Córdoba para agitar a sus votantes

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

El Presidente vuelve a tierras cordobesas para consolidar su partido nacional y el voto libertario luego del triunfo legislativo del 26 de octubre. 

El presidente Javier Milei llega este viernes a Córdoba en una nueva jornada de su "tour de la Gratitud" para volver a encontrarse con sus votantes luego del triunfo libertario en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se trata de un acto partidario con formato de caminata por algunos barrios de la capital cordobesa para retomar contacto con la sociedad de esa provincia y fortalecer a su espacio político con la mira puesta en 2027. 

 

Hace 9 minutos

Cristina liquidó a Bullrich y Milei por la suba de precios: "Impresentables"

La ex presidenta hizo un posteo para comparar la inflación durante su gestión con la suba de precios en el último mes. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Milei se reencuentra con su electorado en Córdoba

El presidente Javier Milei visita Córdoba para reencontrarse con sus votantes luego de la victoria libertaria en esa provincia durante las elecciones del 26 de octubre. El Presidente tiene previsto sumarse a una caminata que se llevará a cabo desde las 18 y tendrá como punto de partida la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó de la capital cordobesa. 

 

El jefe de Estado estará acompañado por la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei y el vicepresidente partidario, Martín Menem. También se espera por la presencia del subsecretario de Relaciones Institucionales de Presidencia y armador político, Eduardo Lule Menem.

 

La presencia del mandatario nacional en el denominado Tour de la Gratitud se produce después de su fallido viaje a Oslo, capital de Noruega, país donde el Presidente intento conseguir una postal con la opositora venezolana María Corina Machado, quien faltó al evento y frustró los planes de Milei.  

Hace 1 hora

Milei visitará el Reino Unido en 2026 y buscaría negociar la exportación de armas

El mandatario viajará a Londres y se convierte en el primer presidente argentino en viajar allí desde 1998. Buscará reunirse con el primer ministro Sir Keir Starmer y con líderes opositores como Nigel Farage.

Javier Milei visitará el Reino Unido en 2026 y buscaría negociar la exportación de armas

El presidente Javier Milei visitará Reino Unido en 2026 y ya habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la exportación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas, según un medio inglés. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en viajar a Londres desde 1998.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Universitarios denuncian que el Gobierno les bajó los salarios

Docentes de la UBA aseguraron que, además de no otorgarles un aumento en diciembre, el Gobierno no les pagó el bono no remunerativo que les venía abonando. 

La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el gobierno de Javier Milei les redujo el sueldo de los docentes universitarios en diciembre. Exigen un aumento salarial del 45%, "tal como establece la ley" de financiamiento universitario, que el Gobierno aplicó pero sin otorgarle fondos. 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Reforma laboral: trazos comunes entre Milei, la Dictadura, el menemismo y la Ley Banelco

La reforma laboral presentada por Milei apunta a la pauperización de las relaciones laborales y el ataque directo a la organización de los trabajadores para proteger sus derechos. 

Existe un denominador común, ideológico si se quiere, que unifica las reformas laborales del menemismo, la Ley Banelco de la época de la Alianza con De la Rúa pero también con nexos en la última Dictadura Cívico Militar. Todas son una expresión del neoliberalismo, el huevo de la serpiente”, afirma en diálogo con El Destape Álvaro Ruiz, ex vice ministro de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada (2003-2015).

Leer la nota completa
Trending
Javier Milei presidente
Cristina liquidó a Bullrich y Milei por la suba de precios: "Impresentables"
Las más vistas