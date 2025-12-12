El Gobierno habilitó estaciones de servicio móviles: cómo funcionarán

La Secretaría de Energía habilitó y reglamentó, este viernes, el expendio minorista de combustibles mediante estaciones de servicio móviles, una modalidad que busca ampliar el abastecimiento en localidades sin bocas fijas. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 504/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial por parte de la oficina que dirige María Tettamanti, y entró en vigencia al momento de su publicación.

Según la norma, las estaciones de servicio móviles —tanto las modulares portátiles como las cisternas móviles— pasan a integrar oficialmente el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles, lo que habilita su operación bajo reglas específicas de seguridad, control y fiscalización. La Secretaría de Energía aprobó además los procedimientos técnicos y los protocolos de auditoría que deberán cumplir los operadores para funcionar bajo estas modalidades.

El texto oficial argumenta que este tipo de estaciones permite reducir costos, acelerar la instalación y mejorar la cobertura territorial, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos donde hoy no existen estaciones fijas, obligando a los usuarios a recorrer largas distancias para abastecerse.

Además, los operadores de estaciones móviles deberán informar precios y volúmenes de venta a través del sistema oficial de la Secretaría de Energía y quedarán sujetos a un régimen de sanciones en caso de incumplimientos. Las tareas de autorización, fiscalización y control fueron delegadas en la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.

Las estaciones de servicio móviles tributarán impuestos como zonas no exentas

No obstante, el Gobierno introdujo una restricción relevante en materia impositiva. La resolución admite que actualmente no existen sistemas tecnológicos que permitan verificar de manera continua y fehaciente el lugar efectivo donde se realiza el expendio cuando se utilizan cisternas móviles.

Frente a ese vacío de control, se resolvió que todas las ventas realizadas bajo esta modalidad quedarán alcanzadas por la carga impositiva correspondiente a las zonas no exentas, aun cuando el abastecimiento se realice en regiones que hoy cuentan con beneficios fiscales en el impuesto a los combustibles.

La decisión apunta a evitar desplazamientos oportunistas entre zonas exentas y no exentas, en particular en regiones del sur del país que gozan de tratamientos impositivos diferenciales, como las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

La Secretaría aclaró que este criterio regirá hasta tanto se implementen mecanismos de control específicos que permitan discriminar con precisión el ámbito territorial de cada operación.