Joaquín Levinton sufrió un infarto durante un show en Palermo.

El líder de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó en pleno show en un bar de Palermo durante la madrugada del viernes y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández. El músico, de 50 años, presentaba un fuerte dolor en el pecho, hipotensión y sudoración, por lo que el SAME intervino rápidamente para descartar un cuadro cardíaco grave.

“Sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con Crónica TV. “Llegó una ambulancia de cercanía y, ante el dolor intenso en el pecho, se lo trasladó para descartar un infarto”, agregó. Según detalló, el móvil arribó apenas siete minutos después del llamado. En ese primer momento, el diagnóstico presuntivo fue “descompensación cardíaca”, aunque las causas permanecían bajo estudio.

Con el correr de las horas, Crescenti confirmó a TN que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio. En el Hospital Fernández, el equipo de hemodinamia actuó de inmediato: “Se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, precisó el titular del SAME.

Cómo continúa la salud de Joaquín Levinton

Desde el entorno del músico informaron a Teleshow que, tras los estudios, le detectaron una vena obstruida y se le realizó un cateterismo, durante el cual le colocaron un stent. El cantante se encuentra en recuperación, bajo monitoreo, y su evolución es favorable. “Se está recuperando y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, confiaron.

Hasta el momento, ni las redes oficiales de Levinton ni las de Turf emitieron un comunicado sobre su estado. El último posteo del artista fue una foto con un libro el jueves a la tarde. La banda tenía programada su habitual agenda de festivales de verano, una gira europea en abril y un show especial el 9 de mayo por los 30 años de carrera, compromisos que por ahora quedan a la espera de su recuperación definitiva.

El último posteo de Joaquín Levinton en redes sociales.

Noticia en desarrollo...