Le dijo que no a Riquelme y Gallardo lo llamó para River: el refuerzo que el Muñeco quiere robarle a Boca

El refuerzo que Gallardo quiere robarle a Riquelme para River: "Lo llamó"

River Plate quiere dejar atrás el 2025 y con Marcelo Gallardo a la cabeza busca reforzar el plantel que ya tuvo varias bajas en las últimas semanas. Es por eso que el DT apunta a un futbolista que sigue desde hace tiempo, pero que también estuvo en el radar de Juan Román Riquelme para sumarlo a Boca Juniors y su pase nunca se concretó. Según trascendió, el "Muñeco" se encargó de realizar la gestión pero todavía no hubo avances para llegar a un acuerdo.

Se trata de Lucas Zelarayán, experimentado volante que viste los colores de Belgrano de Córdoba y es un referente dentro del "Pirata". Claro que el entrenador más ganador en la historia del "Millonario" sabe que no será fácil llegar a buen puerto con la contratación, pero igualmente se habría puesto en contacto con él para incorporarlo. Hasta el momento no se conocen detalles de la respuesta del mediocampista que representa a la Selección de Armenia a nivel internacional pero sí acerca de ese diálogo.

Gallardo busca a Zelarayán para River, el jugador que quería Riquelme en Boca

Según informaron desde el medio Cadena 3 de Córdoba, Gallardo "lo llamó para sondear la posibilidad de sumarlo a River". A su vez, aseguraron que fue una gestión similar a la de Matías Suárez cuando el delantero se sumó a la "Banda" a principios del año 2019. Pero el DT de River no fue el único que intentó sumar al futbolista ya que "Riquelme se había comunicado y algo similar pasó en Racing, en el fútbol brasileño y el mexicano, desde donde hubo consultas formales". Por supuesto, la palabra final la tendrá el propio jugador que en más de una ocasión fue sondeado por el "Xeneize".

Las charlas con el "Chino" se dieron mientras se encontraba jugando el fútbol de Arabia Saudita y vistiendo los colores del Al-Fateh. Sin embargo, se puso más que firme en su postura y respondió que su único objetivo era volver a Belgrano, club del que surgió y en el que debutó profesionalmente en 2012. Con el paso del tiempo no sólo se convirtió en figura a nivel local, sino también despertó el interés de otros equipos hasta su salida al Tigres de México en diciembre del 2015.

Lucas Zelarayán es el apuntado por Marcelo Gallardo para reforzar a River

Los refuerzos que busca River en el mercado de pases

Con Fausto Vera cada vez más cerca de llegar al "Millonario", ahora la dirigencia va por otros futbolistas más que pretende Marcelo Gallardo. Luciano Gondou es uno de los principales apuntados desde hace semanas aunque su salida del Zenit de Rusia no sería fácil de concretar. Julio Soler, quien se desempeña en el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, es otro de los futbolistas pretendidos que sumó pocos minutos en dicho club. A su vez, Tadeo Allende -reciente campeón con el Inter Miami- también está en el radar al igual que Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata.

Los números de Lucas Zelarayán en su carrera