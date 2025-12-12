Cuándo cobro en Mendoza el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha confirmada

Aguinaldo: cuánto tiempo tienen para pagarlo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre ya tiene fecha límite de pago para todos los trabajadores registrados del país, incluidos los empleados públicos y privados de la provincia de Mendoza. De acuerdo con la normativa nacional vigente, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre de 2025.

La legislación contempla una prórroga administrativa de hasta cuatro días hábiles, por lo que el plazo máximo para que empleadores, empresas y organismos estatales depositen el SAC se extiende hasta el 23 de diciembre de 2025. Este cronograma rige tanto para los trabajadores del sector privado mendocino como para los empleados públicos provinciales y municipales, así como para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema previsional correspondiente.

Cuándo se cobra el aguinaldo en Mendoza

En Mendoza, el aguinaldo de diciembre debe acreditarse dentro de los plazos fijados por la ley nacional. En el caso del sector público provincial, el pago suele coordinarse con el calendario de haberes definido por el Gobierno de Mendoza, mientras que en el ámbito privado depende de cada empleador, siempre dentro de las fechas legales establecidas.

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración bruta mensual percibida durante el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2025. Para su determinación se consideran los siguientes conceptos:

El salario más alto devengado en el período.

Horas extras habituales, comisiones y otros conceptos remunerativos.

No se incluyen pagos no remunerativos ni sumas extraordinarias.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Quiénes cobran el aguinaldo en Mendoza

El pago del SAC alcanza a:

Trabajadores registrados del sector público y privado.

Jubilados y pensionados comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Empleados provinciales y municipales con vínculo laboral formal en la provincia de Mendoza.

Quedan excluidos los trabajadores informales, monotributistas y profesionales independientes, salvo situaciones puntuales previstas en convenios específicos. El aguinaldo está sujeto a los mismos aportes y deducciones que el salario mensual habitual, incluyendo jubilación, PAMI, obra social y aportes sindicales. Además, la normativa establece que, si el sueldo de diciembre resulta superior al que se utilizó como base para calcular el SAC, el empleador debe abonar la diferencia correspondiente en el mes de enero.

Qué está incluido en el aguinaldo

Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio. Si el sueldo del mes del pago supera al que se tomó como base para el cálculo, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

En cuanto a quiénes están incluidos, todos los empleados en relación de dependencia cuentan con este derecho, tanto del ámbito público como privado, además de jubilados y pensionados. La ley también prevé excepciones sectoriales: la norma 24.467, destinada a pymes, habilita a que algunos convenios colectivos permitan dividir el aguinaldo en tres cuotas, siempre que esté pactado explícitamente. Un caso concreto es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.