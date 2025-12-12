Qué pasa si vinculo mi cuenta de correo electrónico con Xuper TV para ver gratis series y películas

Xuper TV: la aplicación que podría acceder a tus datos personales.

En los últimos meses, Xuper TV volvió a circular entre usuarios que buscan ver series, deportes y películas de forma gratuita. Aunque se promociona como una plataforma de streaming “liberada”, lo cierto es que se trata de una aplicación no oficial, sin licencias y con fuertes señales de irregularidad, lo que la convierte en un software riesgoso tanto para los dispositivos como para los datos personales de quienes la descargan.

Xuper TV es una aplicación de origen desconocido que promete acceso ilimitado a canales de televisión, estrenos recientes, contenido premium y eventos deportivos en vivo, sin suscripción y sin pagar un peso. No suele estar disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store y se descarga habitualmente mediante archivos APK, un gran indicador de alerta. Al no pasar por controles de seguridad, la app no garantiza protección, privacidad ni veracidad sobre quién administra los datos.

¿Qué pasa si vinculas tu correo electrónico a Xuper TV?

Para acceder a ciertas funciones, Xuper TV solicita permisos que van desde el acceso al almacenamiento del teléfono hasta la vinculación de una cuenta de correo electrónico. Allí aparece el punto más preocupante: no existe información clara sobre qué se hace con esos datos, dónde se almacenan ni quién los gestiona. Vincular el correo electrónico a una app de este tipo puede generar varios riesgos:

Robo de información personal , como contactos, contraseñas reutilizadas o datos asociados a ese mail.

, como contactos, contraseñas reutilizadas o datos asociados a ese mail. Suscripción a servicios fraudulentos , estafas o spam masivo.

, estafas o spam masivo. Posible acceso remoto al dispositivo si la app instala complementos maliciosos.

si la app instala complementos maliciosos. Secuestro digital de la cuenta , mediante intentos de recuperación aprovechando datos obtenidos dentro del teléfono.

, mediante intentos de recuperación aprovechando datos obtenidos dentro del teléfono. Venta de información a terceros, práctica común en aplicaciones sin regulación.

Al no existir una política de privacidad confiable ni una empresa que responda por su uso, entregar un correo personal a Xuper TV puede exponer al usuario a ataques informáticos y pérdidas de información.

Xuper TV: desvincular para evitar más riesgos.

¿Cómo eliminar Xuper TV por seguridad?

Si la aplicación ya fue instalada, los especialistas recomiendan borrarla para no continuar dando acceso a datos que podrían ser una fuga de seguridad. Para hacerlo necesitas: