La granja criolla con espíritu japonés oculta a minutos de Buenos Aires

Con su origen en los años 70, cuando una familia japonesa llega a la Argentina en busca de nuevos horizontes y decide sentar bases en Colonia Urquiza, Mizujo Campo Libre saca chapa de ser una de las pocas granjas de turismo campestre a minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto, nacido como una propuesta de atractivo rural, invita a recorrer un paisaje singular en el que conviven huertas, animales y un diseño inspirado en la filosofía oriental.

"El objetivo que se fijaron fue un intercambio cultural, con una constante relación humana, brindándoles calidad y servicio en la atención al cliente, sobre todas las cosas", destaca Mizujo Campo Libre en su sitio web.

Desde su apertura, el predio mantiene una fuerte impronta vinculada a los valores de la hospitalidad, el contacto con la naturaleza y la producción orgánica. El nombre “Mizujo” representa el término primitivo que utilizaba el pueblo originario japonés para referirse a su propia tierra.

¿Qué hacer en Mizujo Campo Libre, la granja criolla con espíritu japonés oculta a minutos de la Ciudad?

Mizujo Campo Libre se erige como un lugar ideal para realizar actividades al aire libre y de esparcimiento, en el cual por medio del contacto directo con los animales y las plantas que habitan en el parque, los visitantes lograrán conectarse con la naturaleza.

El circuito disponible por descubrir consta de tres etapas:

Granja: en medio de un paisaje autóctono, se alza un jardín de estilo japonés en el cual conviven una gran variedad de plantas exóticas junto a pequeños animales de corral con los cuales se podrán interactuar.

Vivero: con el asesoramiento de los profesionales de Mizujo Campo Libre, cada visitante podrá encontrar la mayor variedad de especies y cultivares necesarios para sus proyectos, con calidad y sanidad garantizada.

Verdulería: abastecida por cultivos propios, aquí cada turista podrá encontrar a diferencia de otras verdulerías no sólo las productos tradicionales sino también variedades exóticas, cada una de ellas cultivadas en forma orgánica.

¿Cómo visitar Mizujo Campo Libre, la granja criolla con espíritu japonés oculta a minutos de la Ciudad?

La entrada al sector de la granja de Mizujo Campo Libre cuesta $8.000 para adultos y $5.000 para niños. En tanto, el vivero y la verdulería mantienen pase libre y gratuito. El parque abre los sábados y domingos entre las 10 y las 18, aunque el ingreso se permite solo hasta las 15.30.

El proyecto se encuentra en Ruta 36 km 48.5, en Colonia Urquiza, La Plata. La forma más cómoda de llegar es en vehículo propio, ya que la frecuencia del transporte público en la zona puede dificultar el viaje.

¿Qué está permitido y qué no ingresar a Mizujo Campo Libre?