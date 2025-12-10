Queda a 50 kilómetros de Córdoba y tiene ríos de aguas cristalinas: el pueblito escondido ideal para las vacaciones

Córdoba es uno de los destinos más elegidos para pasar las vacaciones de verano, aunque esto puede volverse un problema para quienes buscan descansar y alejarse del bullicio de la ciudad. Por suerte, existe un pueblito serrano poco conocido ideal para disfrutar del río y relajarse verdaderamente: Villa Los Aromos.

Villa Los Aromos: el lugar de Córdoba ideal para las vacaciones de verano

Ubicada en el departamento de Santa María, Villa Los Aromos es una comuna perfecta para pasar las vacaciones de verano o realizar una escapada, ya que está atravesada por el río de aguas transparentes Anisacate y tiene extensas playas de arena.

Se trata de un paraíso serrano perfecto para descansar en el Valle de Paravachasca. Tiene callecitas en perfecto estado y una hermosa costanera, además, se destaca su imponente paisaje natural lleno de sauces criollos, algarrobos, pinares y tales.

Villa Los Aromos es una comuna serrana, ubicada entre las localidades de La Bolsa y La Serranita,

Este enclave es perfecto para disfrutar en días de calor porque cuenta con balnearios confortables a lo largo de las playitas de arena y las refrescantes ollas de agua. Además, en temporada de verano, se pueden alquilar sombrillas y utilizar asadores.

¿Qué actividades se pueden hacer en Los Aromos?

Además de disfrutar de sus balnearios y ríos, Villa Los Aromos tiene un entorno natural ideal para hacer trekking, paseos en bici y cabalgatas. También se pueden visitar ciertos lugares clave como:

El paseo de Germán Cubi, que se puede recorrer para conocer la historia del pueblo.

La vieja usina

La costanera

La gruta de la Inmaculada Concepción

La capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro

Villa Los Aromos cuenta con pequeñas playas y está atravesada por un río de aguas cristalinas

En la zona se pueden encontrar cabañas, un hotel y casas de alquiler para hospedarse. Quienes deciden visitar el pueblito también puede encontrar restaurantes, casas de té y otros comedores serranos en las localidades aledañas como La Serranita, La Bolsa y Anisacate.

¿A dónde queda Villa Los Aromos?

Villa Los Aromos se encuentra ​​​​​​​entre las localidades de La Bolsa y La Serranita, y a 50 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Desde la ciudad se puede tardar entre 40 minutos o una hora en llegar dependiendo del medio de transporte.