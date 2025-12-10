Queda a 50 kilómetros de Córdoba y tiene ríos de aguas cristalinas: el pueblito escondido ideal para las vacaciones

Córdoba es uno de los destinos más elegidos para pasar las vacaciones de verano, aunque esto puede volverse un problema para quienes buscan descansar y alejarse del bullicio de la ciudad. Por suerte, existe un pueblito serrano poco conocido ideal para disfrutar del río y relajarse verdaderamente: Villa Los Aromos.
Villa Los Aromos: el lugar de Córdoba ideal para las vacaciones de verano
Ubicada en el departamento de Santa María, Villa Los Aromos es una comuna perfecta para pasar las vacaciones de verano o realizar una escapada, ya que está atravesada por el río de aguas transparentes Anisacate y tiene extensas playas de arena.
Se trata de un paraíso serrano perfecto para descansar en el Valle de Paravachasca. Tiene callecitas en perfecto estado y una hermosa costanera, además, se destaca su imponente paisaje natural lleno de sauces criollos, algarrobos, pinares y tales.
Este enclave es perfecto para disfrutar en días de calor porque cuenta con balnearios confortables a lo largo de las playitas de arena y las refrescantes ollas de agua. Además, en temporada de verano, se pueden alquilar sombrillas y utilizar asadores.
¿Qué actividades se pueden hacer en Los Aromos?
Además de disfrutar de sus balnearios y ríos, Villa Los Aromos tiene un entorno natural ideal para hacer trekking, paseos en bici y cabalgatas. También se pueden visitar ciertos lugares clave como:
- El paseo de Germán Cubi, que se puede recorrer para conocer la historia del pueblo.
- La vieja usina
- La costanera
- La gruta de la Inmaculada Concepción
- La capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro
En la zona se pueden encontrar cabañas, un hotel y casas de alquiler para hospedarse. Quienes deciden visitar el pueblito también puede encontrar restaurantes, casas de té y otros comedores serranos en las localidades aledañas como La Serranita, La Bolsa y Anisacate.
¿A dónde queda Villa Los Aromos?
Villa Los Aromos se encuentra entre las localidades de La Bolsa y La Serranita, y a 50 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Desde la ciudad se puede tardar entre 40 minutos o una hora en llegar dependiendo del medio de transporte.
- Auto: el camino habitual es por la Ruta Provincial 5. La distancia es de unos 48–49 km y el trayecto toma alrededor de 45 o 50 minutos.
-
Transporte público: el colectivo que llega a la zona es la línea 19, la parada más cercana suele ser Av. Molino de Torres (previo a Rotonda Av. Los Álamos), desde donde hay que caminar entre 10-15 minutos hasta el centro de Los Aromos.